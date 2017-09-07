Москва, 7 сентября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Владимир Валерьевич, насколько возможен военный сценарий нагорно-карабахского конфликта?

Ru.armeniasputnik.am

В последнее время, начиная с февраля 2017 года, возникло стойкое ощущение неизбежности новой войны в Нагорном Карабахе. И инициатором этой войны станет азербайджанская сторона. В апреле прошлого года Азербайджан занял часть территории зоны Нагорного Карабаха, и ее необходимо вернуть. Конечно, можно начать воевать за то, чтобы освободить эту территорию. Но существенно лучше — провести обмен территориями после ограниченной по масштабам наступательной операции армянских войск. Первым военные действия в зоне Нагорного Карабаха может начать Азербайджан. Почему? Потому что в Азербайджане считают, что политика «откусывания» территорий — самый удачный вариант развития событий, при котором он постепенно вернет под контроль не только определенную зону, но и весь Карабах.

Как отвечать Армении на политику «откусывания» территорий? Ограничиваться только оборонительными действиями уже недостаточно. Как уже указывалось ранее, возможны два сценария ответа на вооруженные действия со стороны Азербайджана. Первый — это остановить наступление и попытаться вернуть те территории, которые были захвачены в апреле прошлого года. Такой подход, по моему мнению, не оправдан с военной точки зрения. Придется «брать» несколько высот, что может привести к значительным потерям с армянской стороны. Есть более разумный вариант развития событий, когда, исходя из тактического превосходства на отдельных участках фронта, армянские военные проведут ограниченно наступательную операцию и займут некую часть азербайджанской территории. После того, как боевые действия прекратятся, произойдет обмен территориями, и в этом случае Республика Арцах вернет те земли, которые были оккупированы азербайджанской стороной в прошлом году. Именно такое развитие событий является наиболее благоприятным для Еревана и Степанакерта, а также дает возможность стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Каким образом Азербайджан нагнетает обстановку? Вы твердо уверены, что военные действия начнутся в скором времени?

Есть масса косвенных признаков того, что боевые действия могут начаться. Были опасения, что они начнутся этим летом, особенно после того, когда в мае нынешнего года был использован азербайджанской стороной противотанковый ракетный комплекс Spike израильского производства для удара по заряжающей машине зенитного ракетного комплекса «Оса». Вскоре после этого из станкового гранатомета были убиты армянские военнослужащие, а также предприняты другие действия против Степанакерта. Информационным обеспечением новой войны могли стать действия Азербайджана по организации провокаций. В чем заключалась провокация? На территории собственного населенного пункта была размещена 107-мм реактивная система залпового огня турецкого производства Roketsan TR-107. С этого населенного пункта велся обстрел армянских территорий. Когда армяне нанесли ответный удар, то были убиты женщина и ребенок. Их гибель представлялась азербайджанскими СМИ как пример недопустимых действий армянской стороны, что, как утверждалось, требовало ответных мер. То есть фактически шло информационное обеспечение начала боевых действий.

Что помешало развитию такого сценария? Встреча лидеров Азербайджана и России в Сочи. Во время этого визита Ильхам Алиев, скорее всего, дал повторное обязательство по консервации конфликта в зоне Нагорного Карабаха. Ранее аналогичное было сделано, когда там прекратили боевые действия в апреле 2016 года. По-видимому, азербайджанский лидер взял на себя некоторые обязательства. После этого, думаю, возможность войны несколько снизилась, но не исчезла. И до тех пор, пока в Баку не поймут, что политика «откусывания» территорий не только не поможет достижению поставленных целей, но и приведет к большим потерям с азербайджанской стороны. Полагаю, пока в Баку определенные силы выступают за продолжение политики «откусывания» территорий. Желая предупредить новую войну, министр обороны Нагорно-Карабахской Республики сделал заявление о том, что армяне готовы к проведению наступательных военных действий в случае очередной агрессии со стороны Азербайджана.

Вы считаете, что военные действия будут носить локальный, а не полномасштабный характер?

Полагаю, что новая война может иметь разный масштаб. Все будет определяться достигнутым военным успехом. Если бы в апреле 2016 года азербайджанской стороне удалось развить успех со стороны Агдама, то их войска могли войти в Степанакерт. И это не исключалось. В связи с этим обсуждаются разные сценарии дальнейшего развития событий: от разведки боем до масштабных боевых действий, если разведка боем окажется успешной. В результате возможно расширение зоны конфликта вплоть до создания прямой угрозы Степанакерту. И такое негативное развитие событий возможно, несмотря на то, что состоялась встреча лидеров России и Азербайджана и был качественно восстановлен баланс сил на линии фронта.

Предположим, что Азербайджан сможет войти в Степанакерт, и весь мир, в том числе Россия, будет на это спокойно смотреть?

Как военный эксперт, считаю, что этого не произойдет. Но в Азербайджане такое развитие событий не исключают. Локальный конфликт может быть расширен в случае, если будет достигнут военный успех.

Каковы действия России?

Россия сосредотачивает свои усилия на заморозке конфликта в зоне Нагорного Карабаха, пытается убедить Ильхама Алиева в недопустимости повторения событий апреля прошлого года. По-видимому, до него доводится информация о том, что, по оценкам российских военных аналитиков, армянская сторона способна к проведению локальных наступательных действий. Но, к сожалению, это не исключает саму возможность повторения события апреля 2016 года. Поэтому если военный конфликт все же начнется, то армянской стороне нужно быть готовой не только к оборонительным, но и локальным наступательным боевым действиям для возврата оккупированных территорий.

Какую позицию в случае начала военных действий займет Иран, по вашему мнению?

Если боевые действия начнутся в масштабе апрельских событий 2016 года, то Иран ограничится наблюдением за их развитием. Если же военные действия будут иметь более широкий характер и в них примет участие Турция, то Иран может выступить как минимум с политическим заявлением, развернуть дополнительный воинский контингент вдоль ирано-азербайджанской границы и оказать давление на Азербайджан.

А как максимум?

Иран может предупредить Азербайджан о возможности задействования армяно-иранского договора о сотрудничестве в условиях боевых действий. Это означает, что в его рамках Тегеран может оказать Еревану военную помощь, например в части поставок вооружений. Иран может также поднять вопрос о блокаде Нахичевани, чье существование обеспечивается через иранскую территорию. В частности, Иран может создать проблемы для транспортного коридора в Нахичевань вплоть до его перекрытия на период войны. Последнее чрезвычайно сильно ударит по Нахичевани, потому что в этом случае придется задействовать коридор с Турцией, возможности которого достаточно ограничены. В результате там возникнут экономические трудности. Перекрытие транспортного коридора в условиях войны может стать сильным шагом со стороны Ирана, а возможность такого шага будет иметь для Баку отрезвляющее действие.

Газета «Ноев Ковчег»