Рыбинск, Ярославская область, 7 сентября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области выставлена на продажу дворянская усадьба XVIII века, расположенная на острове Юршинский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Сайт администрации города Рыбинск Усадьба острове Юршинский

Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Рыбинска на своем сайте разместил объявление о продаже дворянской усадьбы XVIII века.

Двухэтажное каменное здание с колоннами было построено в XVIII веке. Им владели представители известных дворянских родов: Глебовых, Юлиусов, Трубецких, Делло. После революции в усадьбе располагалась школа, пионерский лагерь, загородная база кабельного завода. Сейчас здание пустует и находится в неприглядном состоянии: окна заколочены, фасад осыпается, крыльцо заросло травой. Усадьба находится в парке, недалеко от разрушенной церкви Смоленской иконы Божией Матери.

Здание общей площадью 838,4 квадратных метров выставлено на торги с начальной ценой в 2 млн 925 тысяч рублей. К постройке прилагается земельный участок в 3169 квадратных метров за 548 000 рублей.

Пока заявок на участие в аукционе нет.