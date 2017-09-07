Киев, 7 сентября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Ополчение Донбасса может прекратить воевать с Киевом и двинуть свои войска против вооруженных сил России, сказал министр по делам беженцев Украины Юрий Грымчак сегодня, 7 сентября, в интервью порталу «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

Украинский министр высказал предположение, что 40 тыс. военнослужащих России сконцентрированы на границе с Украиной для отражения нападения со стороны сил ополчения Донбасса.

Грымчак добавил, что погибшие командиры батальонов «Сомали», Михаил Толстых (позывной Гиви) и «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола), могли развить наступление на Ростов-на-Дону. По мнению чиновника, они пользовались большой популярностью в России, и при наступлении войск ДНР и ЛНР под их руководством российские войска перешли бы на их сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 февраля 2017 года заявил, что убийство командира батальона «Сомали» Гиви было попыткой дестабилизации ситуации на Донбассе.

Напомним, 8 февраля 2017 года в результате теракта в своем рабочем кабинете погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Теракт».

Командир батальона «Спарта» Моторола 16 октября 2016 года был убит взрывом в лифте своего дома в Донецке.