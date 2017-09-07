Москва, 7 сентября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко серьезно запоздал со своими опасениями утраты государственности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Украину уже сейчас можно назвать государством лишь формально. Ее внешняя и внутренняя политика определяются извне, а президент и парламент не более чем декоративные фигуры», — отметил сенатор.

Никакие реформы ситуацию не изменят, считает парламентарий.

«Украина вновь обретет свою государственность только со сменой власти», — сказал Клинцевич.

Украина может потерять государственность, если не завершит все реформы, заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту. По его словам, разговорам об «откате реформ» должен быть положен конец, а преобразованиям на Украине, таким как борьба с коррупцией и экономические реформы, необходимо «дать второе дыхание».