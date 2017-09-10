Москва, 10 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Итоги саммита БРИКС, прошедшего в Китае 3—5 сентября, показывают рост авторитета внешней политики России и укрепление ее положения в мире. Сможет ли позиция стран БРИКС по северокорейской проблеме переломить имеющую место тенденцию на нарастание конфронтации, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Осуждая ядерные испытания Северной Кореи, декларация стран БРИКС подчеркивает необходимость решения вопроса мирными средствами в ходе прямого диалога всех заинтересованных сторон. Такое четкое высказывание, вероятно, можно расценить как черту под предшествовавшим образом поведения, предполагающим роль США в качестве «ковбоя-умиротворителя», играющего первую скрипку в решении северокорейской ядерной проблемы.

Наблюдаемые на протяжении последнего времени действия Вашингтона убедили весь мир в том, что они ведут только к ухудшению обстановки. В ответ на санкции и демонстрации американской военной силы Пхеньян только интенсифицирует свои ракетно-ядерные испытания. Настало время подумать об альтернативе. Как сказал Владимир Путин, «решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

Для того, чтобы выдвинуть альтернативный план по решению этой проблемы в качестве основного, Москве и Пекину предстоит заручиться поддержкой Сеула и Токио, до сих пор следовавших в фарватере американского курса. Каковы возможности России в привлечении Японии и Южной Кореи к участию в переговорном процессе?

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