Варшава, 9 сентября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, прошедшие в Польше 1 сентября 2017 года, выявили новое понимание исторических событий и современной европейской реальности в сознании депутатов правящей польской партии. С обзором польских СМИ начала сентября знакомит в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эмоциональная речь депутата правящей партии «Право и справедливость» Шимона Гижиньского расставила многие точки на i и, вероятно, служит верным отражением умонастроений, имеющих место в широких кругах польского политического класса. Гижиньский говорил о гегемонии Германии в Европе, напомнившей ему ситуацию, которая сложилась перед началом Второй мировой войны. Польша в его представлении превратилась в страну, страдающую от всемирной инсинуации.

«Мы имеем дело с бедствием в виде инсинуаций и обвинений, самой постыдной и самой неоправданной ложной информации, распространяемой во всем мире, о польских концентрационных лагерях, — заявил депутат.

С его точки зрения, поляки, сплотившись как нация и государство, должны найти политический ответ на эти вызовы. Яркое высказывание политика о Польше, стоящей «против мира, против Европы», как в 1939 году, можно было бы отнести к сугубо эмоциональным, если бы оно не разворачивалось как представление о Польше, защищающей остатки европейской, демократической идентичности, христианского порядка. Таким образом, Гижиньский еще раз продемонстрировал готовность своей партии противопоставлять позицию Польши позиции Германии.

Как Польша обходится со своей исторической памятью, выстраивая нечто, называемое «польской мечтой», читайте в статье: Польша снова стоит против мира и Европы, как в 1939 году

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