Пхеньян, 7 сентября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Северная Корея пообещала принять мощные контрмеры против новых санкций со стороны США, сообщает 7 сентября Reuters.

Брискин В.М. Американская «щука» и корейская наука. 1952

Данное заявление сделал глава делегации КНДР во время саммита, проходящего во Владивостоке.

«Мы ответим на варварский сговор и давление с помощью санкций со стороны Соединенных Штатов, мы примем мощные контрмеры», — говорится в заявлении.

КНДР также обвинила Южную Корею и Японию в использовании форума, проходящего в России, в своих «грязных политических играх», так как целью мероприятия является обсуждение экономических вопросов, а не ядерной программы Пхеньяна.

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в крупномасштабный ядерный конфликт, потому что верит в здравый смысл, который должен возобладать между всеми сторонами конфликта.

Напомним, 3 августа Северная Корея провела шестые ядерные испытания, ставшие мощнейшими за всю ее историю. Была испытана водородная бомба, мощность которой превышает в десять раз заряд, сброшенный Соединенными Штатами на Хиросиму.