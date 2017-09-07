Киев, 7 сентября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Россия готовится к наступательной войне континентального масштаба, заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к парламенту, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

По его словам, Россия является «главной угрозой» для Украины, причем именно с военной точки зрения. В качестве доказательства Порошенко привел российско-белорусские учения «Запад-2017», на которых якобы Россия готовится к «наступательной войне континентального масштаба».

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Также президент Украины подчеркнул, что Россия не собирается сдавать Крым или Донбасс.

«Нет пока никаких признаков того, чтобы Москва готова была отступить с Донбасса и уйти из Крыма», — сказал Порошенко.

Напомним, учения «Запад-2017» вызвали панику в западных странах, и особенно на Украине, где заявили, что Россия «готовится к вторжению в Восточную Европу». В связи с этим Украина усилила свои государственные границы, а также объявила дополнительные учения пограничной службы во время российско-белорусских военных учений.

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