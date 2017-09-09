Киев, 9 сентября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги на Украине продолжают и продолжат расти. Уже подорожали горячая и холодная вода, водоотведение, содержание придомовой территории. Обещанное победившим майданом снижение тарифов на услуги ЖКХ можно считать несостоявшимся. Более того, местные органы власти получат расширенные полномочия по установлению тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение. Как выглядит ситуация в преддверии зимнего сезона, сообщает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также расставил все точки над «ё» в вопросе цены на газ, пояснив, что в ближайшие годы граждане будут покупать дорогой газ (цена на который выросла за постмайданные годы почти в десять раз), а снижение цен можно ждать только после того, как Украина нарастит собственную добычу до того уровня, при котором сможет обеспечить себя сама. Гройсман щедро раздает обещания о том, что газ станет значительно дешевле, и подешевеет не на месяц, а навсегда. Требуется подождать всего три года.

«Это уже будет систематически, на десятилетия вперед. Мы будем полностью независимы в вопросе обеспечения газом коммунальной теплоэнергетики и населения», — уверяет Гройсман.

Каков общий тренд и прогнозы развития ситуации, читайте в статье: Цена майдана: Киев продолжает «тарифный геноцид»

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