Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Вантовый коммуникационный переход через Дудергофский канал, расположенный рядом с мостом Кадырова на юго-западе Петербурга, закреплен в хозяйственном ведении ГУП «ТЭК СПб». Переход неоднократно подвергался актам вандализма, последствия которых угрожали жизни и здоровью людей.

Gov.spb.ru Вантовый коммуникационный переход (на заднем плане) у моста Кадырова

Решение о передаче перехода принято 4 сентября комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга с учетом того, что сам мост строился в одном «пакете» с инженерными энергетическими коммуникациями. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» — предприятия, обеспечивающего теплом и горячей водой значительную часть городских домов и квартир.

Как отмечают энергетики, в течение трех лет вантовый мост, построенный в 2014 году за счет средств городского бюджета, имел неопределенный имущественно-правовой статус, поскольку построившая мост организация «не занималась его эксплуатацией и не имела средств и возможностей для надлежащего содержания объекта».

Как стало известно, коммуникационный переход регулярно подвергался актам вандализма — неизвестные злоумышленники взламывали люки, ведущие внутрь мостовых конструкций, уничтожали ограждения, в результате чего на переправу постоянно проникали посторонние, в том числе, дети и подростки.

«Любители острых ощущений забирались на верхние площадки вантовых опор, устраивали на конструкциях моста «тарзанки». Все это угрожало не только сохранности тепловых сетей, но и, в первую очередь, жизни и здоровью людей», — подчеркнули в ГУП «ТЭК СПб». Энергетики в добровольном порядке заваривали взломанные люки и проходы, однако вскоре их снова выламывали.

Теперь работа по защите моста и коммуникаций будет официально закреплена за предприятием.

«Издан приказ о назначении ответственных лиц, которым поручено провести дополнительные инструктажи и разработать комплекс мероприятий по недопущению посторонних на вантовый переход. Готовится обращение в администрацию Красносельского района об установке видеонаблюдения на территории объекта и включении моста в маршрут патрулирования ППС и ДПС», — рассказал главный инженер ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабушкин.

Как напоминает ИА REGNUM, 30 мая 2016 года Топонимическая комиссия комитета по культуре Санкт-Петербурга рекомендовала назвать в честь первого чеченского президента Ахмата Кадырова новый мост через Дудергофский канал. 16 июня того же года губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова.

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Оппозиционные петербургские политики заявляли, что первый президент ЧР не имел никакого отношения к Северной столице. Они предлагали с помощью референдума решить судьбу этого названия. Предлагалось задать петербуржцам три вопроса: согласны ли они с тем, что переправа через Дудергофский канал в Красносельском районе не может носить имя Ахмата Кадырова; согласны ли с тем, что присвоение наименований элементам улично-дорожной сети нужно отнести к полномочиям Законодательного собрания; согласны ли с тем, что эти решения должны приниматься с учетом мнения горожан и в порядке, установленном городским законом.

Однако Заксобрание Санкт-Петербурга отказалось вносить в повестку заседания вопрос о проведении такого референдума. Вместо этого было решено собрать дополнительные документы и провести экспертизу. Помимо прочего, вопросы референдума предлагалось проверить на экстремизм.

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А уже в 2017 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга 7 июня без обсуждений в 15 раз увеличило минимальное количество членов инициативной группы, необходимой для организации регионального референдума, — с 20 до 300 человек.

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