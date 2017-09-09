Пхеньян, 9 сентября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. По заявлению главы внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно, позиции Японии и России по денуклеаризации Корейского полуострова полностью совпадают. Так ли это на самом деле, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Северная Корея

Так называемая программа «денуклеаризации» — это ложная цель, сформулированная Токио в надежде на принуждение КНДР к полному ядерному разоружению. Формулировка такой цели запоздала лет на десять. Сейчас же, когда у Пхеньяна есть, по разным оценкам, от 20 до 60 ядерных зарядов, начинать стоило бы не с этого. Возможность остановки северокорейской ядерной программы была упущена еще во время «шестисторонних переговоров», когда можно было обсуждать приостановку при твердых гарантиях безопасности КНДР со стороны США, Южной Кореи и Японии.

Теперь же единственным способом вернуть ситуацию в переговорное русло видится выдвинутое Москвой при поддержке Пекина предложение о «двойном замораживании», которое включает одновременное прекращение провокационных американо-южнокорейских и американо-японских военных маневров и остановку Пхеньяном ядерных испытаний.

К сожалению, в данный момент мы наблюдаем проводимую США политику запугивания КНДР, на которую Пхеньян отвечает усилением ракетных и ядерных испытаний. Выскочить из этого водоворота можно, только преодолев эмоции и ненависть японских и американских лидеров к «режиму Кима».

Читайте подробности в статье: «Денуклеаризация» Корейского полуострова уже невозможна

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