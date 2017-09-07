Евросоюз играет с огнём и жаждет наказать Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Опасные игры: Евросоюз намерен ужесточить санкции против КНДР;
- Не опять, а снова: Евросоюз продлит персональные санкции против России на полгода;
- Как у Палестины: Приднестровье обратится в ООН за особым статусом;
- «И нашим, и вашим»: Болгария и Греция хотят стать мостом между Россией и ЕС;
- Расследование Facebook: корпорация обвинила Россию в злоупотреблении политической рекламой.