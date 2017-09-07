Ярославль, 7 сентября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. 6 сентября состоялась встреча мэра города Ярославля Владимира Слепцова с жителями Твериц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

City-yaroslavl.ru Жители Твериц войдут в созданную рабочую группу

Напомним, сейчас обсуждается возможность комплексной застройки микрорайона многоэтажными домами и домами средней этажности. Проектом предусмотрено размещение дополнительных социальных объектов: школы, двух детских садиков, поликлиники, магазинов, культурно-досугового центра. Застройка микрорайона планируется проводиться поэтапно.

Между тем сами жители выступили резко против многоэтажек, однако на публичных слушаниях, по официальным данным, за застройку высказалось большинство присутствовавших. Сами же жители говорят о фальсификации результатов слушаний.

6 сентября по инициативе депутатов и членов комитета общественного самоуправления в администрации Заволжского района прошли обсуждения планируемой застройки. На встрече жители подняли ряд острых вопросов. В первую очередь их волнует этажность планируемой застройки, особенно рядом с частными домами, увеличение потока машин, что может привести к возникновению дорожных пробок. Кроме того, местные жители переживают, что стройка может вызвать затопление расположенного рядом частного сектора.

«Сейчас проект планировки микрорайона еще не утвержден, поэтому есть возможность изменить расположение домов, понизить этажность. Те дома, которые расположены ближе к частному сектору, будут сокращены в высотности, рассмотрим возможность изменить конфигурацию этих домов. Кроме того, проект предусматривает и обустройство проездов и дорог. Этими вопросами будет заниматься проектный институт. Что касается опасений по подтоплению, могу сразу успокоить жителей — уровень запроектированной застройки соотносится с существующим ландшафтом Твериц» — пояснил директор департамента архитектуры и землепользования мэрии города Ярославля Александр Скворцов.

По итогу встречи глава города поручил создать рабочую группу, в которую войдут архитекторы, представители проектного института, профильные специалисты и сами жители Твериц. Члены группы общими усилиями доработают проект.

«Проект скорректируют с учетом всех замечаний. Утверждать его будут уже на публичных слушаниях. Безусловно, территория города должна развиваться, но это не должно быть в ущерб интересам местного населения» — подытожил Владимир Слепцов.

Пока конкретных сроков начала застройки не обозначено. Земельный участок должен пройти процедуру электронного аукциона. Застройка согласно утвержденному проекту планировки начнется после появления инвестора.