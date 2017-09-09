Улан-Удэ, 9 сентября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Парадоксальная ситуация, сложившаяся вокруг государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка», может рассматриваться как показательная в отношении сохранения языков малых народностей России. Об этом в своей статье рассказывает редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Сампилов. Бурятский народный орнамент (сост. Балдаев Ф.И.). — Улан-Удэ, 1972 Народный орнамент

Меры, предпринимаемые для сохранения бурятского языка, можно считать достаточно серьезными. Проводимые фестивали, круглые столы, конкурсы и мониторинговые исследования говорят об этом вкупе с 30 миллионами рублей, потраченными в 2016 году на продвижение указанных программ. Но сложности возникают с неожиданной стороны. «Добровольное» изучение местного языка зачастую начинает восприниматься как необязательное. Добровольно изучаемые предметы первыми попадают под сокращение. Причем инициаторами в этом вопросе чаще всего становятся родители и школьники. В советской системе образования слово «добровольное» обычно предусматривало дополнение «принудительное», теперь же ситуация серьезно изменилась. На этот момент обращает внимание сотрудник отдела языкознания института монголоведении, буддологии и тибетологии СО РАН Бабасан Цыренов.

По его мнению, фраза «при желании родителей» становится большим барьером при введении дисциплины «Бурятский язык как неродной (государственный)». В городах и райцентрах некоторая часть современных юных бурят не владеют родным языком. Но если часть родителей откажется от изучения бурятского, то его уберут из учебного плана для отказавшегося класса и для всех остальных учеников. Возможно, путь решения этой проблемы лежит в области развития СМИ на бурятском языке, и определенные усилия в данном направлении уже наблюдаются.

Какие еще меры можно предпринять для сохранения языка малых народностей, читайте в статье: Изучение бурятского языка: как добровольность становится проблемой

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