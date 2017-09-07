Казань, 7 сентября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов взял казанский банк «АК Барс» под своё «крыло», а всех, у кого есть сомнения по банку, назвал врагами, не любящими Россию. Очередное громкое заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Скриншет страницы barsavto.ru АК БАРС

«Никаких вопросов по «АК Барсу» нет. Мы помогаем, мы — главный акционер. Это уполномоченный банк республики. Ни у кого не должно быть никаких сомнений по банку «АК Барс». Если кто-то вам это скажет, это враги, которые не любят Россию, Татарстан. Татарстан способен поддержать «АК Барс», — цитирует его слова портал RNS.

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Такой интерес журналистов именно к банку «АК Барс» вполне понятен. В последние месяцы он на слуху: то объявит о расторжении отношений с международным рейтинговым агентством, год назад прочившим ему ослабление поддержки со стороны республики из-за дефолта и санации «Татфондбанка», то сообщит об информационных атаках на него, а недавно обнародовал сведения, что прекращает участие в АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО). В последнем у него было 25%.

И всё это на фоне повышения своего уставного капитала сразу на 10 млрд рублей и пяти «лопнувших» татарских банков. Пяти, если не учитывать находящийся под временным управлением для недопущения банкротства «Тимер банк».

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Доля администрации Татарии в банке «АК Барс» — 19,78%. Ещё 20,4% принадлежит некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ». Последняя создана указом главы республики от 30 марта 1995 года. А 19% с учётом доли «дочки» «Sinek Investment&Development Limited» — доля АО «Связьинвестнефтехим», единственным акционером которого является республика.

Что касается заявления Рустама Минниханова о помощи правительства республики банку «АК Барс», то ещё недавно он высказывал сожаление по поводу оказанной помощи «Татфондбанку» (ТФБ). В начале марта 2017 года на встрече с журналистами он заявил, что «самой большой ошибкой было то, что пытались помочь с финансовой устойчивостью банку». Напомним, на момент краха «Татфондбанка» доля республики в нём прямо и косвенно составляла около 41%. Среди крупнейших акционеров банка было пять компаний, учредителем которых являлось министерство земельных и имущественных отношений Татарии.

«Сейчас очень много претензий в адрес правительства и мой адрес. Претензии связаны с тем, что правительство присутствовало в банке. Мы, конечно, не говорим, что вины нет: мы несём ответственность за то, что происходит на территории Татарстана. Самой большой ошибкой было то, что пытались помочь с финансовой устойчивостью банку», — заявил 6 марта журналистам Минниханов, комментируя ситуацию с ТФБ.

Финансовые проблемы ТФБ повлекли за собой крах всей неформальной банковской группы и проблемы у компаний, так или иначе с ней связанных. Всего с начала 2017 года без лицензий остались пять татарских банков.

До сих пор «пирамида» рушится, погребая под собой фирмы и фирмочки Татарии. В Арбитражном суд РТ только по искам конкурсного управляющего «Татфондбанка» находятся два десятка исков о банкротстве. Среди потенциальных банкротов есть и акционеры других банков. Например, в начале сентября 2017 года признано банкротом ООО «Активные технологии», владеющее 5,869% акций банкрота «Татагропромбанка». Кроме того, новоявленному банкроту принадлежат 8,57% в татарском ПАО «Акибанк». Последний не из числа банкротов.

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То есть сомнений по банку «АК Барс» Минниханов своими словами не развеял.

Сам банк «АК Барс» в лице директора финансового департамента Айрата Шарапова ранее высказал ИА REGNUM своё мнение по ситуацию с нападками так:

«В начале 2017 года мы наблюдали распространение негативной недостоверной информации о положении дел в банке, но данное явление практически не отразилось на бизнес-показателях».

«Ак Барс» основан в 1993 году. Средства клиентов на счетах банка за полугодие увеличились на 4,8%, составив 277,7 млрд рублей на конец отчётного периода. При увеличении средств юрлиц на 10,2% (до 174,2 млрд рублей) средства физических лиц на счетах банка сократились на 3,2% и составили 103,4 млрд рублей.