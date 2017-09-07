Нейпьидо, 7 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. По данным ООН, число беженцев их Мьянмы достигло 164 тыс. человек, сообщает 7 сентября Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Данные о беженцах приводятся за последние две недели, с момента новой вспышки насилия. Всего же за последний год из Мьянмы бежало около 250 тыс. представителей народности рохинджа.

В среде рохинджа, проживающих преимущественно в штате Ракхайн, сильны сепаратистские тенденции, которые подпитываются террористическими организациями, в частности «Армией освобождения рохинджа», совершающей нападения на правительственные войска.

Напомним, 25 августа боевики, принадлежащие к народности рохинджа, совершили нападение на блокпосты правительственных войск, в результате погибли десятки человек. Ответные меры правительства привели к массовому бегству рохинджа в Бангладеш.

Народность рохинджа исповедует ислам, в то время как основная масса населения страны — буддисты. Данное обстоятельство дало повод СМИ обвинить Мьянму в преследовании людей по религиозному признаку. Однако ряд экспертов отмечает, что помимо рохинджа в Бирме проживают и другие этнические группы, исповедующие ислам, но они не подвергаются гонениям.

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила СМИ в дезинформации, отметив, что они дают не объективную оценку происходящим событиям. Нейпьидо оказывает всю необходимую помощь жителям штата Ракхайн, пострадавшим от насилия, подчеркнула Аун Сан Су Чжи.