Москва, 7 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Рубль показал сильное укрепление на фоне резкого роста цен на нефть, но российская валюта может быстро потерять рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Курс российской валюты 7 сентября оказался на уровне 57,4 рубля за доллар и продолжает движение к отметке в 57,3 рубля за доллар за счет повышения нефтяных цен.

«Но на рубль всё еще оказывают давление различные риски, в том числе геополитические, поэтому без нефтяного ралли ослабление рубля бы продолжилось», — уверен Люшин.

При этом, по его словам, цены на нефть сейчас прекратили рост, и поэтому вполне вероятно скорое возвращение курса на уровень 57,8 рублей за доллар. На курсе также может сказаться и ближайшее заседание Европейского Центробанка, которое состоится 8 сентября.

«Но не стоит забывать про фактор нефти. Ураган «Ирма», если риски реализуются, приведет к падению цен обратно до 52—52,5 долларов за баррель нефти марки Brent, а возможная эскалация ситуации вокруг Северной Кореи вновь отпугнет инвесторов в рисковые активы», — считает Люшин.

Поэтому, отмечает эксперт, возвращение курса на уровень 58—59 рублей за доллар сегодня выглядит более реальным, чем продолжение роста российской валюты.