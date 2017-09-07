Ростов, Ярославская область, 7 сентября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославской области избран глава Ростовского муниципального района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Думы Ростовского муниципального района.

Фото страницы Антона Капралова в Facebook Алексей Константинов

Три месяца назад врио губернатора назначил нового исполняющего обязанности главы администрации. Им стал Алексей Константинов. Сегодня дума Ростовского муниципального района единогласно выбрала его главой.

«Из 17 депутатов на заседании присутствало 15. Было выдвинуто три кандидатуры: и.о. главы района Алексей Константинов, его заместитель Сергей Комлев и сотрудник администрации Александр Мартынов. Единогласно проголосовали за Алексея Константинова. Он выбран на 5 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления делами ростовской думы Владимир Фурманов.

Новый глава родился в семье военнослужащих 6 февраля 1964 года. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. М.В. Фрунзе. С 2001 по 2002 год являлся советником генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс». С 2002 по 2004 год был генеральным диктором ООО «Октавиум». Затем работал начальником управления обеспечения производственной деятельности ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания «Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК». С 2012 по 2015 год был генеральным директором ООО «Энергоинноинновация», в 2015 году стал советником генерального директора ЗАО «Институт «Оргэнергострой». Проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Отмечен медалями за «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени, имеет и другие награды.