Москва, 9 сентября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Четкое разъяснение позиции МИД РФ по условиям совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курилах можно отметить как яркий позитивный сдвиг, имеющий значение и для заключения мирного договора с Японией. Об этом в своей статье рассказывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Алексей Яковлев Япония так и останется за горизонтом

В интервью японской газете «Токио Симбун» заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Курилах не должны противоречить российскому законодательству. Вторым важным заявлением Моргулова стало то, что Россия будет последовательно добиваться от Японии признания и уважения итогов Второй мировой войны.

Таким образом, спекуляции японских СМИ о якобы возможной в той или иной форме японской юрисдикции по отношению к Южному Сахалину и Курилам еще раз получили оценку как абсолютно беспочвенные. Таковыми они и являются с исторической точки зрения, так как японское правительство в полном объеме приняло Потсдамскую декларацию об условиях безоговорочной капитуляции, которая предусматривала полное исключение Курильских островов из состава Японии. Нынешняя позиция МИД РФ безупречна с юридической и моральной точки зрения, учитывая, что Япония была одним из зачинщиков кровопролитной мировой войны.

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