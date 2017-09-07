Петрозаводск, 7 сентября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Карелии пригласила кандидатов на должность главы республики, их доверенных лиц, а также журналистов на демонстрацию работы КОИБов — автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Karel.izbirkom.ru Алексей Бахилин

После того как на предыдущей неделе из предвыборной гонки за должность главы региона добровольно выбыли три кандидата, у некоторых участников кампании появились сомнения в том, что КОИБы сработают правильно при подсчете бюллетеней с вычеркнутыми фамилиями.

В ЦИК республики пояснили, что фамилии экс-кандидатов Гнётовой, Ильюковой и Тараканова действительно пришлось вычеркивать из уже напечатанных бюллетеней, но это никак не скажется на корректности работы электоральной техники.

«Этот факт вызвал со стороны отдельных участников избирательного процесса сомнения в отношении способности КОИБ корректно обработать бюллетени с учетом вычеркивания сведений о выбывших кандидатах. Сомневающимся предоставляется возможность испытать КОИБ лично», — сказано в официальном сообщении ЦИК Карелии.

В комиссии подчеркнули: участники мероприятия смогут лично проверить технические средства подсчета голосов и еще раз убедиться в открытости и прозрачности избирательного процесса в Карелии.

«Мы абсолютно готовы к предстоящим выборам, наши комплексы обработки избирательных бюллетеней прошли все необходимые процедуры проверки и тестирования специализированной организации, — рассказал ИА REGNUM председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

Напомним, 31 августа заявления о снятии своих кандидатур с выборов поступили от бизнес-омбудсмена республики Елены Гнетовой («Партия роста»), председателя Совета регионального отделения партии «Родина» Николая Тараканова, а также от пенсионерки Ольги Ильюковой (партия «Патриоты России»). При этом Гнетова и Тараканов сообщили, что снимают свои кандидатуры в пользу врио главы Карелии Артура Парфенчикова, баллотирующегося на пост главы республики от «Единой России».