Кызыл, 10 сентября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. В Туве в единый день голосования 10 сентября пройдет всего одна выборная кампания — в небольшом селе Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района будут выбирать депутатов Хурала представителей. Село находится в юго-западной части республики, его населяют около 1,5 тыс. человек, в состав совета избираются 11 депутатов.

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Для участия в выборах зарегистрированы 20 человек, в том числе 11 выдвинуты «Единой Россией». Пятерым кандидатам по различным основаниям было отказано в регистрации еще на этапе выдвижения. Почти половина зарегистрированных кандидатов — сотрудники местной школы и детсада (учителя, сторожа, работники кухни и администрации учреждений).

Добавим, что Тува является одним из регионов страны, в котором отмечается высокая явка избирателей. Так, на последних крупных выборах в 2016 году, когда избирали депутатов Госдумы и главу республики, на участки пришли 91,37% избирателей.