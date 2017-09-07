Владивосток, 7 сентября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уклоняется от сотрудничества с Россией, так как попал под влияние «плохой компании». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Российский лидер отметил, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства Ван Яна, обратив внимание, что такая награда — не последняя. При этом Путин вспомнил о Тиллерсоне, которому орден Дружбы был вручен в 2013 году.

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает, — отметил президент России. — Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге».

Путин добавил, что, вопреки сложностям в дипломатической сфере, сотрудничество между российскими и американскими компаниями продолжается. В частности, сохраняется взаимодействие с ExxonMobil, руководителем которой до назначения главой внешнеполитического ведомства США был Рекс Тиллерсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Рекс Тиллерсон был назначен государственным секретарем США 1 февраля 2017 года. Ранее с 2006 года он был председателем совета директоров и главным управляющим нефтяной компании ExxonMobil.

30 сентября 2012 года Владимир Путин подписал указ о награждении Тиллерсона орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление сотрудничества России и США в топливно-энергетической сфере. Награду президент вручил Тиллерсону в 2013 году на Петербургском экономическом форуме.