Путин — о Тиллерсоне: «Он попал в плохую компанию»
Владивосток, 7 сентября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уклоняется от сотрудничества с Россией, так как попал под влияние «плохой компании». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
Российский лидер отметил, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства Ван Яна, обратив внимание, что такая награда — не последняя. При этом Путин вспомнил о Тиллерсоне, которому орден Дружбы был вручен в 2013 году.
«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает, — отметил президент России. — Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге».
Путин добавил, что, вопреки сложностям в дипломатической сфере, сотрудничество между российскими и американскими компаниями продолжается. В частности, сохраняется взаимодействие с ExxonMobil, руководителем которой до назначения главой внешнеполитического ведомства США был Рекс Тиллерсон.
Как сообщало ИА REGNUM, Рекс Тиллерсон был назначен государственным секретарем США 1 февраля 2017 года. Ранее с 2006 года он был председателем совета директоров и главным управляющим нефтяной компании ExxonMobil.
30 сентября 2012 года Владимир Путин подписал указ о награждении Тиллерсона орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление сотрудничества России и США в топливно-энергетической сфере. Награду президент вручил Тиллерсону в 2013 году на Петербургском экономическом форуме.