Нью-Дели, 7 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум.

Индия должна готовиться к потенциальной войне с Китаем и Пакистаном, заявил индийский военный, сообщает The Independent.

Hans Карта. Китай. Индия

По словам генерала Бипина Равата, с учетом недавнего противостояния Нью-Дели и Пекина вокруг плато Довлан, ситуация может перерасти в крупномасштабную войну на северной границе Индии. Войной с Китаем может воспользоваться Пакистан.

«Мы должны быть готовыми, — отметил он.— В нашем контексте, таким образом, война находится в области возможного».

Военный также подчеркнул, что факт наличия у трех сторон возможного конфликта в регионе ядерного оружия не исключает полностью вероятности войны.

Заявление индийского генерала было сделано на следующий день после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о «новом» подходе к индокитайским отношениям.