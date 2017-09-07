Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Камчатка привлекала инвесторов во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке зимними видами спорта, метелью и мастер-классами представителей коренного населения. Причем павильон региона на «Улице Дальнего Востока» занял самую большую площадь — 800 кв. метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка на «Улице Дальнего Востока»

Алексей Иванов ИА REGNUM Снежный павильон Камчатки

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В «снежном кубе», который возвели на площадке Камчатки, представлены зимние виды спорта и зимний отдых. Здесь работает система, с помощью которой имитируется метель, во время которой можно попробовать свои силы в горных лыжах или сноуборде — для этого установлены специальные тренажеры.

Алексей Иванов ИА REGNUM В павильоне Камчатского края на ВЭФ

Кроме того, Камчатка выставила макет круглогодичной теплицы — один из инвестиционных проектов, который сейчас реализуется в регионе. Дело в том, что привозные овощи дорого обходятся местным жителям, поэтому предприниматели решили строить теплицы, которые будут работать 12 месяцев в году.

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Алексей Иванов ИА REGNUM Высокотехнологичный тепличный комплекс

Одна из зон экспозиции Камчатки посвящена национальной культуре. На ней представлены традиционные строения коренного населения и первых русских поселенцев. Здесь проходят различные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Для оформления национальных жилищ использована новейшая технология термосублимации печати, которая позволяет имитировать фактуру натуральных оленьих шкур.

Алексей Иванов ИА REGNUM Национальные костюмы и традиционное жилище народов Камчатки

И уже традиционно Камчатка привезла большие фотографии дикой природы полуострова, а также национальное жилище коренных малочисленных народов Севера. В павильоне Камчатки можно узнать о туристических возможностях региона, а также об инвестиционных проектах, которые реализуются или которые планируется реализовывать в крае.

Алексей Иванов ИА REGNUM Танцы с бубнами

Как сообщало ИА REGNUM, организация поездки делегации Камчатки на ВЭФ и создание павильона стоили местному бюджету 48 млн рублей. В эту сумму также входят транспортные расходы, презентационные материалы и культурная программа Камчатки.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6—7 сентября. Все регионы ДФО представили свои павильоны на «Улице Дальнего Востока».