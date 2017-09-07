Ярославль, 7 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. 7 сентября в Ярославле вспоминают хоккейную команду «Локомотив», погибшую 6 лет назад. Эта трагедия даже спустя годы отзывается болью в сердцах ярославцев. ИА REGNUM приводит воспоминания Александра Шиханова, который в 2011 году возглавлял пресс-службу УМВД России по Ярославской области. Год спустя он подробно описал тот трагический день.

Александр Шиханов, Антон Смирнов Хвост самолета ЯК-42 в Туношонке еще заливают водой пожарные

«Эта боль уже навсегда останется с нами.

7 сентября в Ярославле нельзя не вспоминать о том, что случилось в этот день в 2011 году. Мой текст — попытка рассказать в первую очередь себе самому, что я видел, чему был свидетелем. Не правлю его, оставляю таким, каким он был написан через год после трагедии. Теперь каждый год возвращаюсь к нему, перечитываю, вспоминаю, как это было. И это — дань памяти погибшим ребятам, ушедшим на взлете».

К 7 сентября написали и напишут много текстов. Это неудивительно. Катастрофа, в которой погибла команда «Локомотив», не оставила равнодушным никого из ярославцев и любителей хоккея. Я тоже решил вспомнить и написать, что я помню о том дне.

7 сентября 2011 года начиналось хорошо. Напомню, что в Ярославле в этот день официально открывался Международный политический форум под патронажем президента России. Большинство участников форума приехали и прилетели в Ярославль накануне, и уже с утра в «Арене-2000» стартовали выступления политиков и дискуссии.

Для меня основная работа, связанная с форумом, закончилась 6 сентября. Мы провели пресс-конференцию начальника УМВД, посвященную вопросам охраны правопорядка во время проведения форума. Были подготовлены статьи в печатных СМИ, сюжеты на телевидении, информация на новостных сайтах. Единственное, что мне оставалось сделать — подготовить материал о работе полиции непосредственно на форуме.

Для этого с утра вместе с нашим оператором Антоном Смирновым мы отправились в «Арену». Фактический материал у меня уже был. Я знал, какие мероприятия проводятся, какие силы и средства полиции задействованы. Оставалось сделать несколько иллюстраций, и материал готов.

Мы сделали несколько фотографий полицейских около «Арены», сняли несколько планов на видео. Внутрь Антона не пустили, ФСО строго следила за соблюдением правил прохода — только по аккредитационным карточкам. Карточка Антона позволяла ему дойти лишь до дверей комплекса. Моя предполагала еще и проход в пресс-центр. Антон поехал на базу, в УМВД, а я прошел в здание, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с журналистами, поговорить со знакомыми.

Время пролетело быстро. Где-то после 14.00 я решил поехать в УМВД, чтобы вернуться к делам. Была прекрасная погода, ярко светило солнце. Идя по Институтской улице вверх к Московскому проспекту, я встретил коммерческого директора «Локомотива» Евгения Чуева. Мы обменялись с ним несколькими словами о форуме и о перспективах «Локомотива» в начинающемся сезоне. Помню ощущение радости и покоя, которое было у меня тогда.

В служебном кабинете, как всегда, закрутились дела. Время на работе летит быстро, если есть, что делать. В начале пятого часа раздался телефонный звонок, который резко разделил весь этот день, да и жизнь, на до и после.

16.02 падение самолета Як-42 около аэропорта «Туношна»

Звонил Сережа Афоничев. Он спросил у меня, правда ли, что в Туношне упал самолет, на котором вроде бы летел «Локомотив». Первая реакция — неверие. У нас в Ярославле? Упал самолет? Не может быть. Да еще чтобы с «Локомотивом»?! Звоню в дежурку.

16.09 в дежурную часть УМВД России по Ярославской области поступило сообщение о том, что при взлете из аэропорта «Туношна» упал самолет Як-42.

Дежурный говорит, что в Туношне действительно упал самолет. Был ли там «Локомотив», пока неизвестно. Нет информации и о пострадавших в катастрофе.

16.15 о данном чрезвычайном происшествии доложено первому заместителю Министра внутренних дел А.В. Горовому, руководству правоохранительных органов по Ярославской области.

16.17 о чрезвычайном происшествии доложено в дежурную часть МВД России.

Принимаем решение ехать в Туношну. Едем вместе с Антоном. Он за рулем, я на телефоне. Постоянно идут звонки. Определенности никакой. Докладываю о случившемся в Управление общественных связей МВД России. Говорю, что пока подробностей нет, что доложу позже.

Созваниваюсь с пресс-службой правительства области. Они пока тоже не владеют информацией. Едем вместе с несколькими автомашинами «Скорой помощи». Явно превышаем скорость, но сотрудники ДПС, которые в тот день были на всем протяжении пути от центра до аэропорта (напомню, что в Ярославле работал мировой форум), только провожают нас взглядом.

16.20 дежурный по УМВД в телефонной беседе с начальником службы авиационной безопасности уточняет обстоятельства падения самолета Як-42 и количество пассажиров и членов экипажа.

Аэропорт находится в трех километрах за поселком Туношна. Почти пролетаем через поселок, когда нас тормозит инспектор ДПС и говорит, что надо ехать в сторону Волги через поселок — самолет упал там.

Поворачиваем неподалеку от туношенской школы и едем вглубь поселка, мимо церкви. Останавливаемся около какого-то двухэтажного нежилого здания. Дальше проехать нельзя — стоят сотрудники полиции. Берем фотоаппарат, камеру и идем пешком между каких-то заборов, огородов.

16.25 в аэропорт «Туношна» направлены сотрудники отряда особого назначения, вневедомственной охраны, кинологи, следственно-оперативные группы.

16.30 на место происшествия направлены 20 экспертов ЭКЦ УМВД, взрывотехническая и пожарно-техническая лаборатория.

До места падения немногим менее километра. Дорожки узкие, разбитые. Приходим на место. Я делаю несколько фотографий, Антон снимает видео. На месте катастрофы работают спасатели МЧС, в оцеплении стоят сотрудники ОМОН. Они прибыли сюда из аэропорта и сразу же оцепили территорию.

Александр Шиханов, Антон Смирнов На месте катастрофы

До крайних домов поселка буквально метров 50. Помню, еще подумал, что падающий самолет чудом не задел дома. Все место падения самолета дымится, перепахано, везде валяются обломки. Часть осколков лежит на фундаменте строящегося дома. Хвост самолета был в воде реки Туношенки, и пожарные еще заливали на нем огонь. Чуть выше по берегу лежали обломки носовой части. Крупные части самолета раскиданы на протяжении около ста метров. Ближе к аэропорту на пригорке видна береза, буквально срезанная самолетом при падении, и покосившийся столб линии электропередач, похожий на обгоревший крест. Под пригорком, в лощине, по которой в Туношенку течет какой-то ручей, лежали еще обломки.

Александр Шиханов, Антон Смирнов Часть обломков лежала в лощине, где тек какой-то ручей

16.45 поднят в воздух находившийся в Ярославле вертолет МВД России.

16.50 на место происшествия направлены 6 медицинских экспертов, 3 катера, дополнительные наряды полицейских для второго кольца оцепления.

Телефон звонит не умолкая. Начинаю подтверждать факт катастрофы. Про погибших и раненых еще ничего неизвестно. На месте сотрудники МЧС организовывают оперативный штаб, тут же уже находится начальник ГУ МЧС генерал П.Ф. Барышев.

По Туношенке и Волге передвигаются катера МЧС и милиции. Среди обломков снуют спасатели и сотрудники органов внутренних дел. Обнаруженные тела погибших приносят в ложбинку чуть в стороне от места падения. Там лежит около 10 человек. Тела почти не повреждены, на них только белье и носки — вся остальная одежда (видимо, сделанная из синтетики) сгорела.

Александр Шиханов, Антон Смирнов Все место аварии дымилось и было усеяно обломками

Смотреть на них почти физически больно. Больно еще и оттого, что без одежды явно видно, что все погибшие — молодые мужчины, высокие, прекрасно развитые, спортивные. Лица не узнаются под слоем копоти.

Тут и там среди обломков видны белые хоккейные свитера «Локомотива». Кажется, что они просто вылетели из сумок спортсменов. Но немного походив по месту аварии, понимаю, что это спасатели накрыли свитерами останки погибших. Есть сильно покалеченные, обгоревшие.

Заставляю себя загнать эмоции вглубь, отрешиться от увиденного. Не сейчас. Сейчас — работа.

Понимаю, что вскоре к месту катастрофы приедут журналисты. Прошу командиров ОМОН не пускать никого за оцепление без меня. Созваниваюсь с девушками из отдела. Говорю, что факт катастрофы подтверждаем, но что подробностей пока нет. Они говорят, что телефон разрывается, все ждут какого-нибудь официального сообщения. Договариваемся, чтобы они говорили, что скоро состоится брифинг, на котором будет озвучена первоначальная версия катастрофы. Я знаю, что это необходимо делать и готов убеждать руководство, что медлить с этим нельзя.

Конечно, авиакатастрофа далека от моей компетенции. Расследовать аварию будет Следственный комитет и специальные комиссии. Но дело не в этом. «Локомотив» очень важен для Ярославля. После катастрофы возникнут разные слухи, люди могут выйти на улицы, что приведет к непредсказуемым последствиям, особенно во время проведения международного форума, когда в городе полно иностранных делегаций. Чем быстрее до людей довести правдивую информацию, тем меньше будет слухов, и тем легче будет обеспечивать правопорядок. Примерно так думал я в то время. Так я продолжаю думать и сейчас.

16.57 Первый заместитель министра внутренних дел А.В. Горовой, начальник УМВД России по Ярославской области Н.И. Трифонов прибыли в аэропорт «Туношна». Кроме этого, на место происшествия выезжали губернатор Ярославской области С.А. Вахруков, руководитель СУ СК России по Ярославской области генерал-майор юстиции О.И. Липатов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе О.М. Говорун, министр транспорта Российской Федерации И.Е. Левитин.

В 17.00 о чрезвычайной ситуации доложено министру внутренних дел Российской Федерации.

В оперативном штабе рядом с местом катастрофы становится все больше людей. Из «Арены» приезжают представители администрации президента. Полного понимания происходящего еще нет ни у кого. Но версия о теракте отпадает практически сразу. Очевидно, что причины аварии в другом.

Александр Шиханов, Антон Смирнов За оцеплением неподалеку от Оперативного штаба

Вместе с губернатором приезжает руководитель Управления коммуникации и общественных связей (УКОС) правительства области Ольга Александровна Лилеева. Отходим с ней в сторону, и я говорю, что надо быстрее проводить брифинг, чтобы через журналистов довести до людей информацию о происходящем. Она обещает поговорить с губернатором.

По рации от границы оцепления, где мы с Антоном оставили машину, сообщают, что подъехало несколько телевизионных съемочных групп. Время спрессовывается, я всем телом чувствую, что надо быстрее принимать решение. Я уже готов сам выйти к журналистам и рассказать им о происходящем на месте катастрофы. Но все-таки сейчас это должен сделать не я.

В 17.09 в дежурную часть УМВД России по Ярославской области поступила информация из ГУ МЧС России по Ярославской области о том, что на самолете летело 37 человек, обнаружено 22 трупа.

В оперативном штабе после долгих обсуждений решают, что брифинг должен проводить губернатор Сергей Алексеевич Вахруков — главное должностное лицо в Ярославской области. Договариваемся с Ольгой Александровной, что она выведет губернатора за внутреннюю линию оцепления, где, прямо на дороге, он будет ждать СМИ, а мы с Антоном приведем журналистов.

Выходим за натянутые красно-белые сигнальные ленты. Около наряда ОМОН стоит высокий мужчина в темно-синей майке и, держась руками за голову, смотрит в сторону обломков. Знакомые омоновцы говорят, что это отец Галимова. В момент аварии он был на даче у друзей неподалеку от Туношны, и, услышав о трагедии, сразу же прибежал сюда.

Идем к внешней линии оцепления. Пока идем, видим съемочные группы ярославских телеканалов. Местные журналисты сумели просочиться через неплотную еще внешнюю линию оцепления и огородами пробраться почти к внутренней линии, которую держит ОМОН.

Особенно запомнился один журналист, высокий парень, который, неумело пригибаясь, пытался незаметно пробраться вдоль довольно редкого штакетника. На его лице ужас от осознания катастрофы мешался с почти шакальей радостью от того, что он близко подобрался к цели. Видеть его было неприятно.

Объяснили, что лучше выйти на дорогу, где вскоре будет брифинг губернатора, что к самому месту все равно сейчас никого не пропустят, потому что это может помешать разбору обломков и проведению начавшихся уже следственных действий.

В 17.20 для действий на месте чрезвычайной ситуации развернута группировка сил и средств УМВД России по Ярославской области в количестве 518 человек, 58 единиц техники. Кроме этого, для оцепления территории крушения самолета и проведения первоначальных оперативно-следственных действий направлено 117 сотрудников полиции Северного линейного управления МВД России на транспорте. Организовано двойное оцепление места чрезвычайной ситуации, исключено движение постороннего автотранспорта, обеспечен общественный порядок и оказана помощь в проведении неотложных аварийно-спасательных работ.

У внешней линии оцепления скопилось не менее 60 журналистов. Многие из тех, кто работал на международном форуме, уже приехали в Туношну. Благо, недалеко, а тема настолько горячая, что аж брызжет. Там были съемочные группы из Японии, Швеции, Польши, Великобритании. Много москвичей практически из всех ведущих изданий. И, конечно, наши ярославские газетчики и фотографы.

Объяснил, что сейчас состоится брифинг губернатора Ярославской области, на котором будет доведена вся известная на этот момент информация. Кроме того, обещал, что операторы и фотографы смогут хотя бы издали заснять место крушения (по дороге присмотрел точку за внутренним кольцом оцепления, с которой был виден хвост самолета, лежащий в воде, и часть берега с обломками).

Как ни удивительно, но тут начались препятствия. Полиция, естественно, с моим сопровождением, журналистов пропустила, но на нашем пути стеной встал сотрудник МЧС, который непременно хотел, чтобы указание нас пропустить ему дал его непосредственный начальник. Потеряли минут семь, пытаясь вызвонить тех, кто мог скомандовать. Наконец через УКОС вышли на губернатора, который попросил начальника ГУ МЧС П.Ф. Барышева дать указание пропустить журналистов.

17.25 силами сотрудников ОМОН (г. Ярославль) взят под охрану морг, в котором планировалось помещать тела погибших.

Двинулись по дороге огромной толпой. Оглядываясь назад, я думаю, что это была достаточно сюрреалистичная картина — несколько десятков хорошо одетых людей (были ведь на международном форуме) пробираются по разбитым дорогам среди заборов и огородов. Чувствовал себя Моисеем, выводящим евреев из Египта. Особенно когда промахнулись дорогой, и пришлось разворачивать всю толпу обратно к нужному повороту.

Александр Шиханов, Антон Смирнов Д. Медведев и С. Вахруков идут возложить цветы на месте катастрофы

Пока теряли время на переговоры с МЧС и блуждание по туношенским тропам, губернатор уже сделал заявление для трех ярославских каналов. Пришлось вновь убеждать его через Ольгу Лилееву, что нужно еще раз рассказать обо всем, что известно на эту минуту.

Журналисты быстро оцепили С.А. Вахрукова полукругом и начали задавать вопросы. Сергей Алексеевич подтвердил, что упал самолет с «Локомотивом», что в самолете было 37 человек пассажиров, что ведутся спасательные работы, что обнаружено 22 трупа, что практически исключена версия о теракте, что причины трагедии выясняются.

Александр Шиханов, Антон Смирнов Возложение снимает президентский пул

Брифинг занял около 7—9 минут. По его окончанию мы с Антоном провели операторов и фотокорреспондентов на небольшой мысок на берегу Туношенки, с которого можно было снять следы аварии, не мешая работе спасателей и следователей. Практически все фотографии катастрофы, обошедшие мир в тот день, сделаны именно с этого места. Там виден лежащий в воде хвост, обломки на берегу и работающие специалисты.

19.00 поступила информация о сборе в районе УКСК «Арена-2000» групп граждан, являющихся болельщиками хоккейного клуба «Локомотив», в количестве более 500 человек.

19.05 в район УКСК «Арена-2000» с Волжской набережной передислоцирован 31 сотрудник Угличского МО МВД России, 60 бойцов ОМОН.

После проведения съемки мы с Антоном вновь организованно вывели всех журналистов за оцепление. Первая, самая важная, информация была дана.

Мы решили поехать в Ярославль, к «Арене», чтобы оценить происходящее там и, если надо, подготовить информацию для СМИ. Проблема заключалась в том, что УКСК «Арена-2000» в связи с проведением Международного политического форума была оцеплена сотрудниками органов внутренних дел и ФСО, и я опасался, что могут возникнуть конфликты.

По дороге заехали ко мне домой, взяли моих жену и сына. Они тоже хотели побывать у «Арены», куда сердцем устремились в тот вечер все ярославцы. Машину мы оставили у Институтской улицы, которая была перекрыта нарядами ГИБДД. Чтобы подойти к «Арене», надо было идти на улицу Гагарина. Моя жена хотела купить цветов, но в ларьках не было ничего — все цветы купили до нас. Люди шли нескончаемым потоком. Прошли вместе с ними до «Арены». Там сняли турникеты со стороны боулинга, и ближняя к автобусной остановке стена комплекса стихийно стала стеной памяти.

Горы цветов, шарфы, хоккейные свитера, рукописные плакаты, фотографии, горящие свечи. Практически нет пьяных. Много плачущих людей — мужчины, женщины. Горе объединило всех. Понимаю по настроению болельщиков, что инцидентов быть не должно.

Александр Шиханов, Антон Смирнов Самое грустное море зонтов, что я видел

Выходим из толпы. Таня с Егором идут домой, а мы с Антоном едем в УМВД. Надо делать информацию для нашего сайта.

20.00 поступила предварительная информация о пассажирах и членах экипажа, находившихся в самолете, потерпевшим крушение (45 человек). На месте происшествия обнаружено двое выживших: бортинженер самолета Александр Сизов и игрок ХК «Локомотив» Александр Галимов, оба доставлены в больницу им. Соловьева в тяжелом состоянии.

В кабинете начинаю быстро делать текст для сайта. Я буду дополнять его до утра следующего дня. Уточняю всю известную информацию у дежурного, у коллег из МЧС и пишу.

20.45 с места крушения самолета начат вывоз тел погибших.

Первый вариант пресс-релиза появляется около девяти вечера. Я написал там все, что было известно к тому времени о катастрофе, о работе полиции, выразил соболезнования семьям погибших и попросил болельщиков не пытаться проникнуть на место аварии, чтобы не мешать работе спасателей и следователей.

Отправляю информацию в Управление общественных связей МВД России, постоянно поддерживаю связь с начальником УОС.

В УМВД, несмотря на позднее время, было людно. Около 22.00 первый заместитель министра внутренних дел России А.В. Горовой, который находился тогда в Ярославле, провел совещание с руководящим составом ярославских органов внутренних дел. Надо было подключать дополнительные резервы. Значительные силы были задействованы для охраны правопорядка на форуме, а после катастрофы оперативная обстановка осложнилась.

20.55 поступила информация о том, что ранее собравшаяся группа болельщиков ХК «Локомотив», возросшая до 3 тысяч человек, предприняла попытку шествия по улицам Ярославля.

21.26 колонна болельщиков ХК «Локомотив» в количестве около 2 тысяч человек от УКСК «Арена-2000» двинулась по проезжей части дороги по улице Гагарина к Московскому проспекту. В целях недопущения противоправных действий организовано сопровождение указанных граждан сотрудниками ОМОН и ППС, силами 6 нарядов ГИБДД обеспечена безопасность дорожного движения.

Ближе к полуночи добавляю в текст абзац том, что морги и больница, в которой лежат А. Сизов и А. Галимов, находятся под охраной. Пишу о шествии болельщиков по Ярославлю. Пишу, что полиция понимает горе людей и не принимает к ним меры административного воздействия, а только обеспечивает порядок. Моя задача — дать понять читателям, что в этой ситуации (как и в большинстве других) полиция вместе с людьми.

Параллельно принимаю телефонные звонки. По рекомендации УОС звонят корреспонденты «1 канала» и просят организовать им возможность прямого включения с места аварии. Вновь едем в Туношну.

Сотрудники ГИБДД пропускают машину «1 канала» с «тарелкой» в поселок. Оцепление там усилено. У здания, где мы оставляли днем машину, организован контрольно-пропускной пункт. Там еще дежурят корреспонденты информационных агентств, фотокоры. Оставляем ПТС у оцепления и идем ближе к месту аварии: я, Антон, корреспондент и оператор «1 канала» и еще один ярославский фотограф (думал, что события того дня никогда не изгладятся в памяти, а вот не помню, кто это был). Подсвечиваем дорогу камерным светом. По сравнению с тем, что было днем, дорога меняется на глазах: подвозят гравий, спрямляют повороты. Это необходимо для того, чтобы к месту аварии могла проехать тяжелая техника.

Доходим до внутренней линии оцепления. Немного снимаем работу следователей и спасателей. Она не прекращается и ночью. Рядом с местом развернуты палатки, поставлены фонари на мачтах, которые освещают место катастрофы.

Около половины первого 8 сентября наш корреспондент выходит в прямой эфир и рассказывает о том, что происходит за его спиной. Эфир проходит без сбоев, и мы возвращаемся к нашим машинам. Начинается дождь. Прощаемся с журналистами и едем в город.

Немного поспав, еду на работу. За ночь обстановка изменилась мало. По городу почти до утра бродили группы болельщиков «Локомотива», на месте катастрофы работали следователи и спасатели.

8 сентября по состоянию на 10.00 обнаружены тела 43 погибших пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение.

Командир рыбинского ОМОН Виктор Воронин рассказывает мне, что его сотрудники были одними из первых на месте падения самолета и отвезли в больницу Александра Галимова.

Еще раз переписываю пресс-релиз. Добавил туда информацию о ночных событиях. Написал абзац о рыбинских ОМОНовцах. Мне кажется, что это нужно сделать, чтобы улучшить отношение к полиции.

Вот этот пресс-релиз. Привожу его в том виде, в котором он был опубликован на сайте УМВД 8 сентября 2011 года:

07.09.2011 около 16.00 часов при взлете в аэропорте «Туношна», расположенном в Ярославском районе Ярославской области у деревни Бечевино, произошло крушение самолета «ЯК-42», принадлежащего авиакомпании «Як-сервис» (г. Москва), совершавшего рейс «Ярославль-Минск», на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль) в количестве 37 человек и 8 человек экипажа самолета.

После взлета самолет, не набрав высоты, дал крен, задел локатор и упал на землю за пределами аэропорта в районе реки Туношенки, в 200 метрах от впадения в реку Волга. При падении произошел взрыв, в результате которого отделилась хвостовая часть самолета, носовая часть разрушилась на небольшие фрагменты. Хвостовая часть упала в реку Туношенку, обломки передней части находятся на берегу.

Первыми на месте катастрофы оказались сотрудники отряда особого назначения УМВД России по Ярославской области (дислокация г. Рыбинск), которые на катере патрулировали глиссадную зону. Они вытащили из воды одного пострадавшего. Второго вытащили сотрудники транспортной полиции.

Выжившие, бортинженер Сизов Александр и игрок хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль) Галимов Александр, доставлены в больницу им. Соловьева г. Ярославля в тяжёлом состоянии.

На место происшествия выезжали первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции А.В. Горовой, губернатор Ярославской области С.А. Вахруков, начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Н.И.Трифонов, начальник ГУ МЧС России по Ярославской области генерал-майор П.Ф. Барышев, руководитель СУ СК РФ по Ярославской области генерал-майор юстиции О.И. Липатов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе О.М. Говорун, министр транспорта Российской Федерации И.Е. Левитин.

По факту авиакатастрофы ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного Следственного управления СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта».

Для действий на месте происшествия задействована группировка сил и средств УМВД России по Ярославской области в количестве более 500 человек.

Сотрудниками полиции произведено двойное оцепление места чрезвычайного происшествия, организовано дорожное движение, исключён допуск постороннего автотранспорта в район проведения специальных мероприятий, в полном объёме обеспечен общественный порядок.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа УМВД России по Ярославской области, оперативные группы ГУ МЧС России по Ярославской области, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области и прокуратуры Ярославской области.

На базе ГУ МЧС России по Ярославской области создан Оперативный штаб.

Больница, где находятся 2-е пострадавших, а также морг находятся под круглосуточной охраной сотрудников полиции.

Произошедшие трагические события вызвали большой общественный резонанс. В период с 19.00 час. 07.09. до 01.00 час. 08.09.2011 на территории г. Ярославля стихийно собрались группы молодых людей общей численностью около 10 тысяч человек. Наибольшее количество болельщиков собралось у УКСК «Арена-2000-Локомотив» — более 5 тысяч человек, в районе Красной площади — 2 тысячи человек. В дальнейшем болельщики осуществили шествие по Московскому проспекту в направлении Красной площади.

Движение данных групп сопровождалось сотрудниками полиции, которыми осуществлялись профилактические беседы и информирование граждан о планируемых 08.09.2011 богослужениях в 10 храмах г. Ярославля и Ярославской области. Меры административного воздействия в отношении граждан не применялись.

Нарушений общественного порядка в областном центре и других городах области не допущено.

УМВД России по Ярославской области выражает соболезнования родным и близким погибших хоккеистов команды «Локомотив» и членов экипажа самолета.

Просим болельщиков хоккейного клуба не пытаться проникнуть на место авиакатастрофы, не мешать работе специалистов — экспертов и следователей.

Мы потрясены случившимся и скорбим вместе со всеми ярославцами.

Опять едем с Антоном Смирновым в Туношну. Место аварии должен посетить президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

Едем туда, чтобы сделать несколько снимков президента.

На месте аварии все уже не так, как накануне. Насколько видно из-за сигнальных лент (а за них нас уже не пустили следователи, которые взяли руководство в свои руки), там уже убраны многие обломки, нет, конечно, и тел погибших. Для возложения цветов приготовили небольшую площадку на берегу реки.

Ярославских журналистов, которые несколько часов ждали у полицейского оцепления, приехавшие сотрудники администрации президента посмотреть на возложение не пустили. С Д.А. Медведевым приехал его пул — полтора десятка журналистов центральных изданий. Только они снимали возложение и писали о нем.

Из Туношны едем в Ярославль. Догоняем машину «Городского телеканала». В ней, усталые, прямо на ходу спят и корреспондент, и оператор.

Телеканал «Россия» просит нас организовать интервью с рыбинскими ОМОНовцами о вчерашнем дне. Интерес к этому велик. Решаем, что запишем рассказ полицейских и для себя, чтобы потом его использовать.

Едем на базу ярославского ОМОН в поселок Сокол, где квартируют рыбинцы. Там встречаемся с журналистами «России» и вместе с ними пишем 10-минутное интервью Дмитрия Коноплева и Олега Смирнова.

Вернувшись в УМВД, пишу пресс-релиз об этом и размещаю его на сайте. Видео рассказа просят несколько программ «НТВ», «1 канала», «России», канал «Звезда», кто-то еще. Закидываю видео на файлообменник. Тем, кто в Москве, отправляю ссылку, те, кто в Ярославле, приходят за видео с флешками. Удивило, что разные программы одного канала приходят друг за другом ко мне. Пояснили, что им так проще, чем пытаться взять видео у другой программы своего же канала. Не понимаю.

9 сентября в Ярославле состоялись похороны погибших членов хоккейной команды «Локомотив». Прощание состоялось в «Арене». Я был там, помогал сотрудникам правительства области работать со СМИ.

Мне пришлось сопровождать журналистов, решать вопросы с полицейским оцеплением, смотреть, чтобы корреспонденты не заходили за ограждение к родным погибших.

Потом я сопровождал министра внутренних дел Р.Г. Нургалиева, который (большой любитель хоккея) приехал в Ярославль проститься с «Локомотивом».

В тот день к «Арене» пришло не менее 100 тысяч человек. Люди часами стояли под дождем, чтобы пройти мимо гробов любимых игроков и положить цветы к их портретам. До сих пор помню море зонтов перед центральным входом комплекса. Это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни.

На этой грустной ноте я и закончу рассказ о сентябре прошлого года. Иногда кажется, что это было только вчера, а иногда — что с тех пор прошло очень много времени. Что-то помнится, что-то забывается. Но наших ребят из «Локомотива» мы не забудем никогда.

Александр Шиханов.