Киев, 9 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Командир печально известного т.н. «Батальона Донбасс» Семен Семенченко смело включился в противостояние, разгоревшееся на Украине вокруг тарифа «Роттердам+». О его действиях в этом направлении, отличающихся крайней оригинальностью, можно прочесть в статье Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Для того чтобы противостоять программе МВФ, Семенченко усиливает лагеря боевиков вдоль российской границы. Каким образом это может помочь в деле прекращения расчетов по крамольной, с точки зрения Семенченко, формуле, не сообщается.

В своих заявлениях об олигархе Ахметова одиозный командир добробата «Донбасс» показывает реальное направление своих усилий. Рината Ахметова, владельца компании «ДТЭК Энерго», давно обвиняют в поставке на Украину донбасского угля, которую Семенченко называет «финансированием террористов».

Каким образом уменьшение поставок угля на Украину, которого и так на данный момент накоплено вдвое меньше, чем нужно для беспроблемного преодоления зимнего периода, поможет в борьбе с благословленной МВФ программой «Роттердам+», Семенчеко так и не раскрыл. Но гражданскую позицию занял вполне экзотическую.

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