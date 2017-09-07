Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Экспозиция Сахалинской области на Восточном экономическом форуме — 2017 привлекла особое внимание президентов России и Южной Кореи. Павильон единственного островного региона России выполнен в виде гигантского лосося, что, по замыслу создателей, отражает уникальность рыбацкой области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM СТК Горный воздух в экспозиции Сахалина на ВЭФ-2017

Алексей Иванов ИА REGNUM Добро пожаловать на Сахалин

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Сахалинский павильон, исполненный в виде интерактивного лосося «Остров — рыба» стал одним из самых посещаемых на выставке.

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Сахалина на ВЭФ-2017

Гостям экспозиции предоставлена возможность ознакомиться с крупными инвестиционными проектами, реализуемыми в регионе. Например, с помощью 3D-шлема можно «побывать» на заснеженных склонах туристического комплекса «Горный воздух». Современные технологии позволяют ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, а также гостиниц на «Горном воздухе». Все они в 2019 году примут участников Первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Алексей Иванов ИА REGNUM СТК «Горный воздух» в экспозиции Сахалина на ВЭФ-2017

Сахалинские инженеры презентовали на ВЭФ уникальный беспилотник, равного которому нет в мире. Летательному аппарату не требуется суша для посадки — он может садиться и на воду.

Вниманию гостей представлены достижения области в сфере сельского хозяйства, рыбопереработки.

Алексей Иванов ИА REGNUM Сахалин продемонстрировал успехи в сельском хозяйстве

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Как сообщало ИА REGNUM, принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, по словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, приехали свыше 5 тыс. человек, география — 61 страна. Индия намерена освоить технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами Сахалинской области. Стороны договорились об этом на площадке третьего Восточного экономического форума во Владивостоке.