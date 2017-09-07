Ярославль, 7 сентября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. С депутата муниципалитета Ярославля Валерия Байло на рабочем месте потребовали объяснения, на каком основании он отсутствовал на работе во время последнего заседания муниципалитета 6 сентября. Уведомление об этом (имеется в редакции ИА REGNUM ) было вручено народному избраннику в тот же день.

City-yaroslavl.ru Валерий Байло (в центре) на заседании муниципалитета 6 сентября

Валерий Байло является не только депутатом муниципалитета Ярославля, но и заместителем директора АО «Яргорэлектротранс» (100% акции принадлежат мэрии города). В уведомлении начальник отдела кадров предприятия просит представить объяснение, почему Байло отсутствовал на рабочем 6 сентября с 9.00 до 14.00. С 10.00 до 13.00 в этот день проходило заседание муниципалитета. Депутата Байло председатель и мэр города наградили грамотой за работу в гордуме.

«Депутат обязан присутствовать на заседаниях избранного органа. Это регламентируется регламентом муниципалитета Ярославля, уставом Ярославля и областным законом «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области». Предприятие любой формы собственности должны отпускать депутата на заседания муниципалитета или комиссий», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

На заседании, кстати, был и начальник Валерия Байло — директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Одним из вопросов была деятельность предприятия, а именно установка в городе «опор двойного назначения», на которых разместятся станции сотовой связи и контактная сеть трамвая и троллейбуса. Директор «Яргорэлектротранса» настаивает на том, что его заместитель регулярно отсутствует на рабочем месте, и с этим надо бороться.

«Никакие областные или городские законы не должны противоречить федеральному законодательству. Мы не запрещаем ему заниматься своей политической деятельностью, но нельзя это делать в рабочее время. А Валерий Байло систематически отсутствует на рабочем месте. И он никогда не спрашивает у меня разрешения. Даже я, когда куда-то отлучаюсь, спрашиваю разрешение в письменном виде у председателя совета директоров нашего предприятия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Начальник аппарату муниципалитета Ярославля Марина Коровкина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что орган власти со своей стороны представят депутату Байло справку о его присутствии на заседании муниципалитета в запрашиваемое предприятием время.

Конфликт директора с его заместителем начался в конце июля, накануне новых выборов в муниципалитет. 28 июля заместителю директора АО «Яргорэлектротранс», лидеру одной из фракций в муниципалитете Валерию Байло вручено уведомление о сокращении его должности. Однопартийцы депутата тогда назвали это политическим заказом.