Москва, 7 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») оскорблена скабрезным комментарием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и предположила, что на высказывания влияют природные факторы.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

По мнению Владимира Жириновского, в основе реакции Натальи Поклонской на фильм Алексея Учителя «Матильда» лежит сексуальная неудовлетворенность, об этом депутат сказал в эфире «Эха Москвы», отвечая на вопрос ведущего.

Ранее Поклонская получила документы о сомнительных схемах финансирования «Матильды», которые могут иметь признаки коррупционных нарушений.

«Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о «сексуальной неудовлетворённости» (…) у кого, что болит?!» — написала Поклонская в соцсети.

Нынешней осенью Жириновский продолжает удивлять занятным ходом своих мыслей, отметила парламентарий, сентябрь начался под эгидой определения слабых политиков, первым в этот «список Жириновского» попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а затем «и наш Святой Государь Николай Второй».

«Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации. Касательно скабрезного комментария в мой адрес, скажу — что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы Вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от Вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало мальски уважающего себя мужчины поведение», — указала Поклонская.

«Лучше подумайте, всем ли удовлетворены Вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения «ниже пояса». Также скажу, что как и в первом случае Вы и тут не угадали. Подходить ко мне не советую, ну разве кроме того случая, если Вы вдруг захотите извиниться за сделанный комментарий. Но на это особо не рассчитываю, ведь мало у кого хватает мужества признать, что был не прав», — заключила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 октября 2017 года должна состояться премьера художественного фильма. Картина получила от Минкультуры РФ прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+. Министерство культуры РФ оставило за властями регионов России право принимать решение о прокате фильма.