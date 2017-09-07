Владивосток, 7 сентября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума Ронни Чичунг Чанг предложил президенту России Владимиру Путину переименовать Дальний Восток, поскольку это название не соответствует политическим и экономическим реалиям современности, передаёт 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Перейдем к российскому Дальнему Востоку, хотя я не знаю, почему мы по-прежнему называем этот регион Дальним Востоком. Это означало бы, что мир до сих пор имеет центр где-то в Европе», — заявил Чанг.

По его словам, сегодня транстихоокеанская торговля по объёмам намного превышает трансатлантическую, а экономический рост мира за последние 30−40 лет на 50% обеспечивается за счёт этой части света.

«Есть такое российское выражение: «Если у вас есть корабль, то его нужно правильно назвать», так вот не нужно ли как-то иначе теперь назвать Дальний Восток?» — спросил он Владимира Путина, добавив, что Сибирь и Дальний Восток — последние регионы, которые предстоит полностью разработать, раскрыв их потенциалы.

Однако российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин, выступая на форуме «Технопром в Новосибирске, предлагал назвать Дальний Восток Тихоокеанским регионом, фактически процитировав слова песни из мультфильма «Капитан Врунгель» о яхте «Победа» — «Как назвать — так и поплывёт».

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