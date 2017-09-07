Ярославль, 7 сентября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле общественное движение «Яргражданин» провело акцию по «предсказанию» явки на выборах 10 сентября. Об этом сообщает «Ярославский регион». Видеосюжеты и материалы о предсказании распространили почти все региональные информационные агентства и телеканалы. Медведице, которая живет в вольере Ярославского музея-заповедника, предложили на выбор три половики арбуза с надписями 30%, 35% и 40%. Медведица выбрала арбуз с надписью 30%.

Предсказание явки на выборах в Ярославле

Между тем не исключено, что выбор медведицы был не естественным. Корреспонденту ИА REGNUM поступило электронное письмо от жительницы города, которая стала случайной свидетельницей «предсказания».

«Сегодня днем я пошла с младшим ребенком в Спасский заповедник (Ярославский музей-заповденик располагается в бывшем Спасском монастыре — ИА REGNUM ) показать ему медведицу Машу. Придя в заповедник, там был какой-то праздник. Ходили ростовые куклы в виде мишек, какие-то люди. Как я поняла, Машу собирались кормить арбузами. Я хотела показать ребенку, как Маша будет есть арбуз. Она всегда делает за это трюки. Но все долго не начиналось, ждали телевидение. Бедная Маша вся истомилась, она же увидела арбузы. Высовывала язык, совала лапу. Это какое-то издевательство над животным. А потом я увидела, что достали бутылку и стали лить что-то в один арбуз. Кажется, я услышала слово «мед», но точно не ручаюсь. Налили только в один, точно. Потом приехало телевидение, стали давать интервью. Все это время Маша ходила по вольеру сама не своя. Нам надоело ждать и мы ушли. А вечером по телевизору я увидела, что, оказывается, Маша что-то там предсказала. Я не понимаю в политике, зачем все это надо. Но понятно, что медведицу и людей решили таким образом обмануть. Мало того, что полчаса томили животное и не давали ей арбуз, да еще и к политике притянули. Противно», — написала жительница Ярославля корреспонденту ИА REGNUM, попросив не указывать ее имени из-за возможных проблем на работе.

В подтверждение своих слов женщина прислала фотографии акции. На одной из них видно, как группа мужчин склонилась над арбузами с пластиковой бутылкой, собираясь пролить жидкость в один из арбузов. В движении «Яргражданин» возможность фальсификации отрицают.

«Нет, конечно, такого не было. Были куплены три арбуза, их разрезали пополам и на трех половинках написали цифры, после чего человек, который ухаживает за медведицей, поставил их в клетку. Там была масса людей, абсолютно все было открыто, присутствовала пресса, снимали все это. Даже если предположить, что ее рассказ правда, и ситуация имела место — с какой целью все это делать? Там были три цифры реальной явки, там же не было написано 70 или 10 процентов. Это три варианта реальной явки по России. Я не знаю, что эта женщина имела в виду… Умысла-то не просматривается, даже если предположить, что это имело место быть», — сказала корреспонденту ИА REGNUM активист движения «Яргражданин» Оксана Каменецкая.

Зачем нужно было таким образом «предсказывать» явку на выборах в Ярославле, можно только гадать. 10 сентября в Ярославле пройдут выборы депутатов муниципалитета Ярославля и губернатора области.