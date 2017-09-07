Лейпциг, Германия, 7 сентября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В ходе предвыборного выступления в Торгау (Саксония, округ Лейпциг) 6 сентября избиратели обозвали канцлера Германии Ангелу Меркель «предателем родины», сообщает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Судя по плакатам, именно приверженцы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Национал-демократической партии Германии (НДПГ) со свистом и «обидными» словами оскорбили Меркель, кандидатура которой в очередной раз выдвинута на пост канцлера ФРГ.

Меркель «довольно спокойно» отреагировала на нападки в ее сторону и подчеркнула, что для нее важно любое мнение немецких избирателей.

Однако глава МВД Германии Томас де Мезьер выразил свое возмущение по этому поводу и заявил, что «тот, кто ведет себя подобным образом, не уважает демократические ценности».

Напомним, 5 сентября в Меркель запустили два помидора на предвыборном митинге в Гейдельберге, на что канцлер отреагировала с юмором.

Как сообщает ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Основное противостояние идет между Союзом ХДС/ХСС (правящая коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) во главе с Ангелой Меркель и Социально-демократической партией Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем, который также является кандидатом на пост канцлера.

Согласно еженедельным результатам социологических опросов, бессменным лидером остается Союз ХДС/ХСС.