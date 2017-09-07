Ярославль, 7 сентября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В соцсетях набирает популярность пост активиста группы «Дороги Ярославля» Темура Абдуллаева, посвященный выездному заседанию общественного совета при ДГХ мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественники проверяли работу скандально известного московского подрядчика — компании «Экоград».

City-yaroslavl.ru Члены Совета проверяют «Экоград»

Напомним, она уже оштрафована на 3 млн рублей. Общая выработка по набранным «Экоградом» объектам составляет всего 30−40%. Между тем начались осенние дожди, а это, как известно, самая любимая в Ярославле погода для укладки асфальта. Но ситуация, как пишет член Общественного совета при ДГХ мэрии Темур Абдуллаев, гораздо серьезнее, и «работа» «Экограда» еще может аукнуться жителям Ярославля. ИА REGNUM приводит его текст практически без купюр.

«Сегодня прошло выездное заседание Общественного совета при Департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля. Оно не было очередным, очередь предполагает определенный порядок, а его в периодичности заседаний нет. Когда мне позвонила наша любимая Оксана Валерьевна и сообщила, что мы едем проверять «Экоград», то это вызвало вполне естественные для «дорожника» эмоции. Нельзя не испытывать желания оказаться в районе Мачу Пикчу во времена древних индейцев с представителями качественного московского подрядчика в роли жертвы. Но в силу природной доверчивости и невозможности устоять перед возможностью надеть новые жилеты с красивыми надписями со всех сторон мы собрались хмурым осенним днем перед величественнопотрепанным зданием ДГХ. Ямы на въезде такие, что даже у самого отъявленного противника городской власти должны выступить слезы жалости к сотрудникам, которые ежедневно по два раза проезжают через это нелегальное посольство Бразилии с этой стороны планеты. А некоторые и по три. Я бы сбежал в Бразилию, честное слово.

Первым пунктом нашей прогулки была улица Наумова перед ракетным училищем. На этом участке улыбающийся подрядчик рассказал о своей неспособности заставить течь воду вверх, поэтому лужа рядом с бордюром будет напоминать вам об этом до тех пор, пока вода и холод не разлучат вас с асфальтом. На нервные намеки специалистов из числа совета о том, что асфальт пластичен и может изменить рельеф дороги таким образом, чтоб вода текла в предназначенную для этого ливневку, представитель ДГХ сообщила, что проект готовила сторонняя организация, которая не учла, что осенью идет дождь, а весной идет дождь. Да и снег зимой тоже представляет из себя воду, просто в другом агрегатном состоянии. Сошлись на том, что подрядчик молодец, ДГХ молодцы, всем премию. Уже в этот момент мне хотелось взять секретаря за крепкую мужскую руку и уйти с ним в «Старбакс». Флюиды представителей нетрадиционной дорожноукладческой ориентации подействовали. Но я был стоек и непреклонен. Поехали на улицу Гудованцева. Для тех, кто не в курсе, Николай Семенович воздухоплаватель. А жители улицы названной его именем соответственно кто? Правильно. Тоже воздухоплаватели. И дороги им что? Правильно. Не очень нужны. Как иначе объяснить тот факт, что дорога не готова? Тут показания представителя ДГХ стали меняться. Оказывается, при ремонте дорог, а федеральная президентская программа «Безопасные качественные дороги» не является ничем иным, как банальным ремонтом, не требует проекта. Достаточно сметы. Берем лист бумаги и пишем на нем квадратные метры, виды работ и сумму. Образно, но достаточно близко к тексту. Поэтому нет нормальных съездов для жителей частного сектора и они вынуждены полировать дно своих седанов при попытке въехать на этот выкидыш дорожной мысли. Улыбающийся представитель подрядчика, с татуировкой «Витя» на руке, сообщил, что объект еще не закончен, поэтому все претензии должны быть направлены в направлении зюйд-зюйд-вест и чуть ниже копчика. После легкой заминки появился опоздавший на сутки вопрос. А какие объекты готовы, чтоб их можно было проверить? Спешу вас порадовать. Из трехсот миллионов наших с вами и федеральных денег получилось отремонтировать участок между костромской трассой и улицей Калинина. Пора открывать агентство «Успешный успех» и приглашать москвичей на роль спикеров. Причем эту информацию не подтвердил представитель заказчика, но кто я такой, чтоб не верить человеку на Рейнджровере. Единогласно было решено валить с этого циркового шоу. Я сел в машину к секретарю, закурил и легким матерком проводил очередной час борьбы с ветряными мельницами. Отличный Субару Форестер с 2.5 турболитрами и коробкой автомат всего за 600 тысяч рублей.

Тем, кто все же осилил все это, я хочу в очередной раз объяснить, что это оно самое, завернутое в обертку обещаний и громких фраз. Дешевую, но блестящую. Даже столь нелюбимые мной кандидаты в депутаты не стали писать ничего хорошего про «Экоград». И руководство городских структур дало понять, что принимать это желающих немного. Все понимают, что слушать Круга на воле и за решеткой — это две большие разницы. И не нужно слушать про то, что программа будет закончена к 15 сентября. Как до этого к 31 июля, а потом к 15 августа. Подрядчик четко сообщил, что срок контракта 20 октября и на обещания мэра ему ха-ха. Супермегазавод, который с помпой открывают с Меловой эры, не прошел необходимые стадии открытия и асфальт берется у Вологды. Освоение средств. Вот отличный термин для описания процесса. Обе стороны смогут отрапортовать об успешном завершении проекта, а горожане опять поймут, что их в очередной раз обманули. Только выборы уже пройдут и никакого значения это иметь не будет. По крайней мере с московской стороны Которосли».

А вот пресс-релиз по итогам той же самой проверки, опубликованный на сайте мэрии Ярославля, как будто написан с другого мероприятия. В нем довольно оптимистично сообщается, что «асфальтобетонное покрытие не на всех дорогах «Экограда» прошло лабораторное исследование».

«На выезд мы пригласили экспертов. Их главная задача — оценить качество выполнения ремонтных работ. Общественные советы выполняют функцию независимого наблюдателя. К их рекомендациям мы прислушиваемся, делаем выводы и исправляем ситуацию. Ранее к этой фирме были нарекания. В последнее время подрядчик исправляется. Мы понимаем, что, несмотря на запас времени, дней для выполнения работ остаётся не так много. Сейчас важен контроль, чтобы работы были выполнены с соблюдением технологий и в срок» — считает ио директора департамента транспорта правительства Ярославской области Евгений Моисеев.

Далее мэрия Ярославля сообщает, что ООО «Экоград» выполняет работы на 12 улицах. Подрядчик уверен, что с объемом работ справится в срок. На части дорог осталось «навести красоту» — убрать мусор с обочин и нарисовать разметку. На остальных все готово к асфальтировке. Чтобы начать работу, ждут только хорошую погоду.

«Недоделанная работа всегда вызывают вопросы. Срок окончания работ 20 октября, к этому сроку все будет выполнено» — рассказывает представитель подрядчика, заместитель генерального директора ООО «Экоград» Виктор Клименчук.

Что же, время покажет, чья версия событий — неформальная Темура Абдуллаева или официальная мэрии города — ближе к правде.