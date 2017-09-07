Краснодар, 7 сентября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на 1 августа 2017 года задолженность за газ составила 6,1 млрд рублей. Лидерами в должниках числятся предприятия Сочи и Краснодара, а также теплоснабжающие организации Славянского, Ейского, Староминского, Тихорецкого, Динского районов. Такая информация прозвучала в ходе расширенного регионального планерного совещания, на котором обсуждались вопросы повышения платежной дисциплины среди потребителей газа, передаёт ИА REGNUM 7 августа.

34regiongaz.ru Газ

На долю кубанских компаний приходится больше половины от названной суммы — около 3,1 млрд руб, что на 0,7 млрд рублей больше, чем на начало сентября 2016 года. При этом 52% задолженности приходится на долю АТЭК, Краснодартеплосеть, Сочитеплоэнерго (396 млн, 134 млн и 1,06 млрд рублей соответственно), уточняет агентство Neftegaz.ru. По сравнению с данными на начало 2017 года, уровень задолженности снизился на 636 млн рублей, однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сумма задолженности выросла на 691 млн рублей.

Такая серьезная задолженность может привести к ухудшению отношений с Газпромом и, как следствие, сокращению программы газификации региона, высказал опасения глава Кубани. Кондратьев отметил, что не всегда в образовавшейся задолженности виновато население. Зачастую складывается ситуация, когда потребители платят по счетам, но теплоснабжающие организации не перечисляют деньги поставщикам.

Глава региона поручил подготовить обращение в прокуратуру края по должникам перед газоснабжающими организациями. На подготовку документа дано две недели.

«Газпром сегодня готов продолжать программу газификации, но накапливание долгов должно прекратиться», — подчеркнул Кондратьев.

Напомним, на необходимость принятия мер по исправлению сложившейся ситуации с долгами за газ внимание Венимаина Кондратьева на встрече в августе 2017 года обратил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Тогда было озвучено, что с начала 2017 года просроченная задолженность за голубое топливо в Краснодарском крае выросла более чем на 1 млрд рублей и на 1 августа достигла 5,4 млрд рублей.

Читайте также: Более 2,3 тыс. должников за воду в Сочи могут лишить канализации

В «Газпром межрегионгаз Краснодар» предоставили другие цифры по задолженности. Так, по оперативным данным на 25 июля 2017 года, с начала года жители Краснодарского края накопили просроченную задолженность за потребленный газ на сумму 1,173 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2016 года долги уменьшились на 36 млн рублей или на 3%.

Как пояснили в компании, снижение произошло за счёт некоторого улучшения платежной дисциплины в Сочи, который на сегодня является одним из лидером по долгам населения за газ. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сочинцы уменьшили просроченную задолженность на 20,6 млн рублей до уровня 257 млн рублей. Это 22% от долгов за газ жителей всего края.

Также наиболее крупные объемы задолженности за газ накоплены потребителями-физическими лицами Армавира (93 млн рублей) и Новороссийска (90 млн рублей). А вот в Белоглинском, Туапсинском и Новопокровском районах проживают наиболее добросовестные плательщики. Их суммарный долг за газ едва превышает 5 млн рублей.

Число жителей Краснодарского края, просрочивших свои долги, в сравнении с апрелем 2017 года уменьшилось на 6% или на 37 тысяч, но остается критически высоким — около 580 тысяч.

Компания гарантирующего поставщика ресурса уже направила в суды тысячи исков о взыскании задолженности. В 2017 году судебные инстанции удовлетворили более 10 тысяч исков к жителям Кубани на сумму свыше 191 млн рублей. Не желающим вовремя рассчитываться за газ кубанцам с начала года пришлось оплатить по исполнительным листам и судебным приказам 94 млн рублей (на этот же период 2016 года — 61 млн рублей). Сейчас в судах Краснодарского края находится на рассмотренииеще ряд исков ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на общую сумму250 млн рублей (год назад — 130 млн рублей). Наибольшее количество должников от числа абонентов выявлено в Сочи, Армавире и Геленджике.

По оценке специалистов, просроченная задолженность жителей Краснодарского края за газ превышает 1,1 млрд рублей и является одной из крупнейших в России.

Между тем, в Краснодарском крае реализации программы газификации региона продолжается. В 2001—2016 годах «Газпром» построил на территории Кубани 64 газопровода. Уровень газификации Краснодарского края за этот период вырос c 62,3% до 88% на 1 января 2017 года (в среднем по России — 67,2%). На сегодняшний день «Газпром» ведёт строительство семи газопроводов — сооружение трёх из них планируется завершить до конца 2017 года, продолжается проектирование четырёх. До конца года компания намерена приступить к строительству еще трёх газопроводов и проектированию двух.

В августе 2017 года была утверждена программа развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на период до 2021 года — документ подписал Алексей Миллер. В соответствии с программой, «Газпром» планирует построить межпоселковые газопроводы общей протяженностью более 268 км и выполнить реконструкцию газораспределительной станции. Это создаст условия для газификации 12 населенных пунктов региона. В свою очередь администрация края обеспечит строительство более 495 км внутрипоселковых сетей, подготовит к приему газа порядка 10,3 тыс. квартир и домовладений, а также 18 котельных.