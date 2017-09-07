Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:53 В Замоскворецком суде Москвы 7 сентября пройдёт очередное заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обвиняется в получении взятки в размере $2 млн. Заседание должно начаться в 10:00 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию. На сегодня запланирован вызов в суд свидетелей со стороны гособвинения.

09:56 Журналистов достаточно много, интерес к заседанию нешуточный

09:57 Представителей СМИ пустили в зал, но Улюкаева пока не завели… Говорят, ещё не привезли.

10:02 Напомним, что на заседании суда, состоявшемся 5 сентября, прозвучали аудиозаписи разговоров между главой госкорпорации «Роснефть» Игорем Сечиным и на тот момент министром экономики РФ Алексеем Улюкаевым. Читайте подробнее: О вине и колбасе? В суде представлена запись разговора Сечина и Улюкаева

10:04 Позиция Улюкаева: его спровоцировали на взятку.

10:06 Ранее сделанное Сечиным заявление: Улюкаев требовал у него деньги, сам приехал и забрал их. Подробности: Сечин: Улюкаев требовал незаконного вознаграждения

10:06 Подъехала машина с Улюкаевым.

10:07 В зале заседаний нет свободного места.

10:08 Напомним, что дело слушается в Замоскворецком суде Москвы.

10:10 Алексей Улюкаев вошёл в зал заседаний. [[[picture1]]]

10:10 Прозвучал вопрос из зала: поздравил ли Улюкаев Сечина с днём рождения? В ответ он лишь улыбнулся. Напомним, что глава «Роснефти» Игорь Сечин родился 7 сентября 1960 года.

10:11 От комментариев бывший министр экономики отказывается. «У меня стальные нервы или вовсе нервов нет», — заявил он.

10:15 Журналистов попросили выйти из зала заседаний, их слишком много. Мест нет. Трансляция доступна в отдельном зале.

10:15 Напомним, ранее Улюкаев заявлял: «Чем прозрачнее будет процесс, тем лучше».

10:18 Адвокаты Алексея Улюкаева на месте.

10:18 Он сидит, сложив руки. Никаких эмоций. Читайте также: Улюкаев призвал опасаться «данайцев, приносящих колбайцев»

10:19 «Прошу всех встать. Прошу садиться», — заседание началось.

10:23 Все участники процесса в зале. Представляют доказательства. Сейчас должны вызвать одного из свидетелей.

10:26 Суд допрашивает Евгения Столярова — начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества.

10:35 Свидетеля спросили о приватизации «Башнефти». "Сейчас функционал заключается в проработке данного вопроса на уровне Росимущества. Но эта организация подведомственная, поэтому вопрос должен рассматриваться соответствующим подразделением МЭР», — ответил Столяров.

10:37 «Что известно по поводу подбора потенциального покупателя акций?» — вопрос судьи.

10:37 «МЭР отбирает агента… Наше управление не принимает участия в соответствующем выборе… Критерии утверждены МЭР и находятся в публичном доступе», — говорит свидетель.

10:44 Говорят о процедурах в МЭР с документами по вопросу приватизации, в частности, по потенциальной возможности участия «Роснефти». Судья интересуется деталями, свидетель говорит, что все процедуры проходили в рамках стандартной практики.

10:47 По словам Столярова, как таковых ограничений на участие «Роснефти» нет, решение может быть принято только правительством. Это его общая позиция.

10:53 Свидетель утверждает, что всё проходило в рамках стандартной процедуры. Судья спрашивал об определении стоимости оценки, почему оценка сравнительно поздно была произведена. «Нормальная ситуация», — ответил Столяров. «Я не общался с министром по этому вопросу и не знаю его позиции официально. Все выводы могу делать из СМИ. Насколько мне известно, СМИ писали о том, что МЭР не возражает против участия «Роснефти» в приватизации», — добавил он.

10:56 Свои вопросы свидетелю задаёт и защита.

10:58 Столяров уточнил, что до момента подачи отчёта ВТБ Капитал провёл работу с потенциальными покупателями, в том числе с госкомпаниями. «Насколько я знаю, ВТБ Капитал проводил эту работу также с «Роснефтью», — добавил он.

11:01 Свидетеля спрашивают, слышал ли он из СМИ, что на раннем этапе Улюкаев выступал против приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Были ли представители правительства, администрации президента, кто тоже выступал? «Я не помню, но вроде кто-то был из правительства», — ответил Столяров.

11:03 Адвокат нервничает. Его интересует, какая позиция МЭР содержалась в докладе правительства РФ на основании того поручения, что было направлено Аркадием Дворковичем?

11:11 Поручение Дворковича было в связи с необходимостью подготовить предложения президенту Владимиру Путину о приватизации «Башнефти» с точки зрения компаний с госучастием

11:12 В ходе допроса прокурор заметил протиоречие в словах Евгения Столярова. По его мнению, что-то не соответствует данным предварительного следствия

11:14 Столяров не видит противоречий в своих показаниях сейчас и раньше. Уточняет, в чём дело. Свидетеля отпустили. Читайте также: Улюкаева спросили о дне рождения Сечина в зале суда

11:18 Начался допрос следующего свидетеля

11:20 Напомним, 14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали после того, как он был в офисе «Роснефти». При нём была обнаружена сумка с $2 млн. По версии следствия, деньги Улюкаев получил за положительную оценку Минэкономразвития, благодаря которой «Роснефть» смогла заключить договор на приобретение 50% акций компании «Башнефть».

11:27 Идёт допрос водителя Улюкаева. Спрашивают об обстоятельствах поездки с Улюкаевым, точное время. В целом обстоятельства поездки и точное время свидетель помнит смутно. Он указал, что в тот злополучный для Улюкаева день они были на BMW

11:32 «Когда приехали к офису «Роснефти», Улюкаева вышел встречать Сечин»

11:33 «Я увидел, что Улюкаев подошёл к машине и кладёт портфель. Я быстро подхватил помочь, правильно положить в багажник. Открыл багажник, покурил…», — уточнил водитель. По его словам, портфель, размером около метра, был с ручками. Высота около 40 см

11:34 Беседа Сечина с Улюкаевым шла 10−15 минут. Водитель это время сидел в машине

11:35 [[[picture5]]] «Что было, по вашему мнению, в грузе? Вино, колбаса», — спросили свидетеля. Читайте также: СМИ обнародовали фото «корзины с колбасой» от Сечина

11:38 «Портфель был весьма тяжёлый. Около 15 кг», — утверждает водитель.

11:41 По словам свидетеля, после того, как он и Улюкаев сели в машину и попытались выехать, ворота якобы сломались. Дальше начались следственные действия

11:46 Свидетель крайне плохо всё помнит. Не помнит, объясняли ли права, требовали ли представить содержимое карманов…

11:54 По словам водителя, в портфеле оказались купюры! «Пересчитывали долго, часов 7, может быть», — уточнил он.

12:00 В Следственный комитет водителя везли в одной машине с Улюкаевым. Вместе с ними был ещё один сотрудник ФСБ

12:00 Прокурор снова указывает на какие-то противоречия между показаниями на следствии и суде

12:09 В зал заседаний принесли протокол следственных действий. Свидетеля попросили найти в нём свою подпись. Подпись есть. «Права видимо разъяснились, точно не помню… я уже просто забыл», — заявил водитель.

12:10 Получается, с ним сели себя в ходе следственных действий по всем правилам. Водителя отпустили

12:11 Как оказалось, не все свидетели явились.

12:12 Заседание переносится

12:15 Следующее заседание по делу Улюкаева состоится 11 сентября [[[picture8]]]