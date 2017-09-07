Владивосток, 7 сентября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. На улице Дальнего Востока на ВЭФ-2017 разместился прошлогодний приморский «Лотос», содержимое которого призвано отразить дух Приморского края. Внутри лотоса — экспозиция рыбного рынка, сопки, владивостокская крепость и краснокнижные дикие кошки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Приморского края на ВЭФ-2017

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Приморского края на ВЭФ-2017

Читайте также: На что тратятся миллионы ВЭФ: гигантские кит, лосось, слиток золота

Внутри павильона разместилась историческая экспозиция Владивостокской крепости. В рамках года экологии создатели павильона предложили посетителям эко-бар, в котором есть продукты, при изготовлении которых используются дары тайги, шоколад с морской солью, известные приморские конфеты «Птичье молоко». Эко-бар выполнен в виде отпечатка лапы тигра.

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Приморского края на ВЭФ-2017

Интерактивная зона стилизована под кинематографическую площадку, где каждый посетитель может почувствовать себя участником киносъемок.

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Приморского края на ВЭФ-2017

Также посетители павильона могут ознакомиться с итегрированным развлекательным курортом, судоверфью, подводной робототехникой, макетом рыбного рынка.

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Приморского края на ВЭФ-2017

Читайте также: Рыбный рынок заработал на площадке ВЭФ

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО на III ВЭФ превзошли самих себя по масштабности экспозиций. Павильон Чукотки представляет собой гигантского гренландского кита, Сахалина — огромного лосося, Якутия оборудовала свой павильон в форме традиционного жилища урасы, стилизованное под образ Хранителя холода Чысхаана. Магаданский павильон представлен в виде огромного слитка золота, Хабаровский край сделал упор на самолетостроение — в павильоне каждый желающий может самостоятельно, с применением современных технологий, изготовить сувенирный самолетик. ЕАО главный акцент в своем павильоне сделала на экотуризм, а Камчатка — на зимние виды спорта. Не удивительно, что Приамурье акцентировало внимание посетителей на космосе.