Владивосток, 7 сентября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Дух президента Российской Федерации Владимира Путина, по мнению многих, похож на амурского тигра. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на проходящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его, — говорит глава Южной Кореи. — Многим кажется, что ваш дух, господин президент (Путин), похож на дух амурского тигра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6−7 сентября. ВЭФ учрежден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина и проводится ежегодно.

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