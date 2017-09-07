Берлин, 7 сентября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Страны ЕС усиливают меры, направленные на предотвращение прибытия еще большего числа африканских беженцев на континент, пишет 6 сентября Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Европейским СМИ известно, что страны Евросоюза намерены вкладывать еще больше денежных средств, направленных на развитие инфраструктуры африканских стран, модернизацию военных и силовых структур, а также на усиление мониторинга в водах Средиземного моря.

Ключевым моментом для европейских стран является депортация беженцев на родину. Что касается мигрантов, особо нуждающихся в убежище, то они должны быть направлены не в Ливию, а в Нигер, с которым у ООН есть особая договоренность о приеме беженцев. Так говорится в ответе Федерального правительства Германии на запрос от фракции «Левой» партии в бундестаге.

В Нигере, через который на пути в Европу проходят около 90% всех мигрантов из Западной Африки, с помощью ЕС должны быть сформированы силы безопасности, которые будут участвовать в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также предотвращать пересечение границ нелегальными мигрантами.

Помимо этого, Еврокомиссия постановила, что ЕС поможет Ливии, откуда непосредственно плывут беженцы, в создании и укреплении водных и наземных транспортных средств с целью предотвратить приток нелегальных мигрантов.

При этом «милитаризация борьбы с миграцией» продолжается: с помощью Брюсселя в Африке было организовано воинское подразделение G5 Sahel Joint Force, состоящее из пяти тыс. человек: военных из Мали, Нигера, Чада, Мавритании и Буркина-Фасо. Их цель — предотвратить проникновение нелегальных мигрантов уже на пути в Ливию.

Согласно данным Федерального правительства Германии, на его функционирование уйдет около €423 млн. И даже этого будет, скорее всего, недостаточно, чтобы «запечатать» южную границу Ливии, добавляет издание.

Поставка оружия африканским странам, финансовое снабжение военно-силовых структур: насколько далеко могут зайти европейцы, чтобы не принимать у себя беженцев, остается неизвестным, добавляет издание.

Напомним, за восемь месяцев 2017 года в Италию по средиземноморскому маршруту прибыли более 100 тыс. африканских беженцев. Миграционный кризис на сегодняшний день — одна из острейших проблем в ЕС, которую, по мнению экспертов, решать нужно только сообща.