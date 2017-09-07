Казань, 7 сентября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Антимонопольная служба Татарии рассмотрела заявление о нарушении федерального закона при организации «Сабантуя» в Париже. В процессе разбирательства был подтверждён факт нарушения — оплата без проведения конкурса, но сумма снизилась на 9 млн рублей, и был заменён ответственный. Претензии к исполкому Казани были сняты, но возникли вопросы к управлению культуры города. Пока неизвестно, кого из сотрудников управления привлекут к административной ответственности, но сумма штрафа не превысит 30 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Фемида

По информации представителя регионального отделения Трудовой партии в РТ Ивана Климова, выступившего заявителем по данному делу, выяснилось, что соглашение об организации мероприятия было заключено управлением культуры Казани и Всемирным конгрессом татар в марте 2017 года. Само мероприятие в Париже прошло 25 мая 2017 года на Марсовом поле при участии мэра Казани Ильсура Метшина.

В процессе разбирательств не сошлась сумма потраченных средств. У заявителя были сведения о 19 млн рублей, а власти города подтвердили лишь 10 млн рублей.

«УФАС будет проверять этот факт дополнительно. Скорее всего, это деньги за фрахт самолёта. У меня есть данные, через какие компании заказывали. Буду обращаться в ФСБ РФ, Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ», — прокомментировал Климов свои дальнейшие планы.

Деньги на проведение французского «Сабантуя» поступили в управление культуры из республиканского бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление культуры исполкома Казани в рамках постановления от 20 марта 2017 года было определено уполномоченным органом для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий в Париже.

«Самое большое наше достояние — это наш межнациональный мир, и мы действительно в России можем показать, как можно вместе жить разным народам. И Париж, я думаю, это та площадка, где этот пример стоило показать», — заявил на праздновании Ильсур Метшин журналистам.

Известно, что договорённость о мероприятии была достигнута с мэром Парижа Анн Идальго ещё в декабре 2016 года. Тогда же было подписано двустороннее соглашение о развитии туризма и культурного обмена между двумя городами. Празднование стало одним из его пунктов.

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