Брюссель, 7 сентября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. ЕС намерен расширить санкции против КНДР в рамках реакции международного сообщества на шестое испытание ядерного оружия этим азиатским государством, сообщает Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

С таким заявлением 7 сентября выступила Федерика Могерин, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам. Она призвала главы МИД стран — членов ЕС поддержать новую резолюцию Совбеза ООН и принять более жесткие экономические санкции против Северной Кореи.

«Сегодня мы столкнулись с новым уровнем опасности, которая очевидным образом угрожает глобальному миру и безопасности, а также всему режиму ядерного нераспространения», — отметила она.

«Я обращусь в ближайшие дни к министрам с призывом ужесточить автономные санкции ЕС», — подчеркнула дипломат.

Европейский блок уже ввел широкий спектр санкций против КНДР, и новые запретительные меры, скорее всего, будут направлены против тех секторов северокорейской экономики, которые по-прежнему приносят Пхеньяну прибыль: порты, рыболовство и экспорт нефти.

Еще одной мерой, как отметил источник, может стать внесение в черный список самого лидера КНДР Ким Чен Ына, благодаря чему будут заморожены его активы в ЕС, а также введен запрет на перелет над территорией европейского блока.