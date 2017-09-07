Москва, 7 сентября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Сборную России по тяжелой атлетике могут отстранить от участия в чемпионат мира (ЧМ) в 2017 в США. Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Сборные девяти стран мира по тяжелой атлетике, среди которых Китай и Россия, с большой долей вероятности будут отстранены от участия в ЧМ в этом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортивные чиновники планируют запретить участвовать в соревнованиях девяти командам из-за «многочисленных нарушений антодопинговых правил на Олимпийских играх».

Напомним, ЧМ по тяжелой атлетике пройдет в городе Анахайм в ноябре — декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. После этого была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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