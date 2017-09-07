Москва, 7 сентября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Учитывая снижение инфляции в России и тот тренд на понижение ставки по ипотеке, что задал Сбербанк, все российские банки начнут снижать ставки. Об этом сегодня, 7 сентября, корреспонденту ИА REGNUM заявил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«Можно считать, что глава Сбербанка Герман Греф через прогноз провел вербальную интервенцию на рынке ипотеки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в рамках Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2017 года средняя ставка по выдаваемым ипотечным кредитам Сбербанка может опуститься ниже 10% годовых.

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Напомним, с 10 августа 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройках.

Так, ставки ипотеки на жилье в новостройке составили 7,4−10%, на вторичном рынке — 8,9−10%.

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