Названы регионы России с лучшей экологической обстановкой
Москва, 7 сентября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Тамбовская область — лучший регион России по состоянию экологии. Таковы данные Экологического рейтинга субъектов РФ», представленного общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль» по итогам лета 2017 года.
На втором месте в рейтинге самых экологически чистых регионов стоит Республика Алтай.
На третьем месте — Алтайский край.
Санкт-Петербург оказался на четвертой позиции. Северная столица впервые вошла в пятерку лидеров чистых регионов России.
Москва занимает в рейтинге лишь седьмое место. По мнению экспертов, не дают подняться столице в рейтинге проблемы загрязнения воздуха.
За последние годы в Москве периодически наблюдается превышение в воздухе предельных норм содержания сероводорода.
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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Москве было зафиксировано превышение нормы сероводорода в четыре раза.
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