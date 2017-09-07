Москва, 7 сентября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Тамбовская область — лучший регион России по состоянию экологии. Таковы данные Экологического рейтинга субъектов РФ», представленного общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль» по итогам лета 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

На втором месте в рейтинге самых экологически чистых регионов стоит Республика Алтай.

На третьем месте — Алтайский край.

Санкт-Петербург оказался на четвертой позиции. Северная столица впервые вошла в пятерку лидеров чистых регионов России.

Москва занимает в рейтинге лишь седьмое место. По мнению экспертов, не дают подняться столице в рейтинге проблемы загрязнения воздуха.

За последние годы в Москве периодически наблюдается превышение в воздухе предельных норм содержания сероводорода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Москве было зафиксировано превышение нормы сероводорода в четыре раза.

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