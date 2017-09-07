Возвращение юаня 2.0: Национальная валюта КНР продолжает укрепляться
Пекин, 7 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 7 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5269 юаня за доллар. Таким образом, юань отыграл у американской валюты еще 42 базисных пункта и вплотную приблизился к отметке 6,52 юаня за доллар.
Главный финансовый регулятор Китая отметил, что колебания курса не сказываются на темпы восстановления национальной экономики, так как изменения паритетного курса находятся в пределах допустимых 2%, пишет «Чжунго жибао».
Эксперты не исключают возможность дальнейшего укрепления национальной валюты КНР. При этом укрепление юаня может привести к резкому снижению объема внешнеторгового оборота страны.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 6 сентября центральный паритетный курс юаня к доллару составил 6,5311.