Пекин, 7 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 7 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5269 юаня за доллар. Таким образом, юань отыграл у американской валюты еще 42 базисных пункта и вплотную приблизился к отметке 6,52 юаня за доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Главный финансовый регулятор Китая отметил, что колебания курса не сказываются на темпы восстановления национальной экономики, так как изменения паритетного курса находятся в пределах допустимых 2%, пишет «Чжунго жибао».

Эксперты не исключают возможность дальнейшего укрепления национальной валюты КНР. При этом укрепление юаня может привести к резкому снижению объема внешнеторгового оборота страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 6 сентября центральный паритетный курс юаня к доллару составил 6,5311.