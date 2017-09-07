Волгоград, 7 сентября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Волгоградской области на сентябрьских выборах будут работать сурдопереводчики. Такая диспетчерская служба в единый день голосования на избирательных участках региона будет работать впервые, передаёт ИА REGNUM 7 сентября.

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Связаться со специалистом из диспетчерского центра избирателям с нарушениями слуха помогут члены участковой комиссии. Получить все необходимую информацию и узнать о порядке голосования можно будет по скайпу или с помощью смс-сообщений.

Помощь избирателям как на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу, так и на выборах в органы местного самоуправления специалисты диспетчерского центра окажут дистанционно.

Напомним, что в Волгоградской области на сегодняшний день насчитывается свыше 8 тысяч граждан с нарушениями слуха.

Добавим, что на грядущих сентябрьских выборах будет отработан алгоритм взаимодействия между избирательными комиссиями, общественными организациями и органами власти в области обеспечения реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ещё зимой 2017 года председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин заявлял о необходимости обустройства участков для голосования с использованием необходимого оборудования для слабослышащих, чтоб они могли голосовать максимально комфортно.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября в Волгоградской области пройдут более 70 избирательных кампаний. Жители региона проголосуют за новых глав сельских поселений, депутатов советов, а также выберут новый состав Михайловской городской думы.