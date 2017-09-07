Якутск, 7 сентября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Якутии не утихает активное обсуждение того, что можно сделать с полученным на Дальнем Востоке гектаром. Детский лагерь, пансионат для пожилых, площадка для гольфа, канатный городок, пейнтбол, семейная усадьба, зимний пляж и разведение червей — только краткий список озвучиваемых якутянами в соцсетях идей. Вместе с этим продолжается и перечисление связанных с освоением этой земли возможных опасностей и подводных камней. В итоге, хоть вариантов использования земель в республике и видят много, но констатируют: реализовать многие из них без альтернативных источников электроснабжения и хорошей финансовой базы вряд ли получится, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Я бы взял и сделал»

На участке относительно недалеко от Якутска (порядка 20 км) можно организовать клуб с полем для гольфа и с теннисными кортами, предложил на форуме житель республики. Была похожая инициатива создать место для игры в пейнтбол, лазертаг, страйкбол. Также обсуждалась идея открыть частный детский оздоровительный лагерь с каким-нибудь уклоном — «спортивным, радиолюбительским, англоязычным и так далее». Или пансионат для пожилых, на природе: «Полный пансион, свежий воздух, если рядом озеро — рыбалка. Никаких городских забот, все решают организатор и сестры-сиделки».

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Есть у якутян и идея создания туристического этнокомплекса «Живой уголок истории», который позволит не только ознакомиться с бытом и древней культурой, но и на денек переместиться в ту эпоху, «научиться разбираться в травах, в растениях, в следах, попробовать себя в каком-нибудь виде деятельности: сходить на рыбалку, пострелять из лука, постучать в бубен, развести огонь, обработать шкуры».

«Половина гектара под сельхозпродукцию, половина — под дом, мастерские, производство», «Хочу рыбозавод на берегу реки, занялся бы разведением осетровых», «Поставить домик на берегу реки со всем-всем-всем необходимым — камин, тв, музыка, беседка, качающаяся скамейка, гамак, телескоп, катамаран у деревянного причала, аллеи для прогулок… Сдавать как семейную усадьбу», «Собирать биомусор, сухую траву, листья, просрочку и так далее со всего города, размельчать это и разводить червей. Продавать перегной дачникам и червей рыбакам», «Собирать дикоросы и продавать в натуральном виде или переработанном», — делятся идеями якутяне.

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Есть и необычные предложения: «Я бы привлек китайских инвесторов на мегастроительство зимнего закрытого пляжа. Это будет самый северный круглогодичный пляж в одной из самых холодных точек земли. Экзотика для как для местных, так и для приезжих», «Я беру свой гектар и буду заниматься предоставлением услуг на освоение гектара другим. Есть трактор, вездеход. На своём участке поставлю базу только. Если что, обращайтесь», «Можно скатать плодородной почвы, уложить в КамАЗ и увезти себе на дачу», «Использовать, например, чисто эстетически. Вздыхаешь воздух своего гектара — и счастья полные штаны», «Всем якутянам взять гектары в каком-нибудь одном регионе за пределами Якутии, и потом референдумом присоединить к территориям республики», «Предлагаю объединиться и получать земли по соседству в Амурской, Хабаровской и Приморской областях. Там тепло, урожай можно 2−3 раза в год собирать».

«Это маниловщина!»

В общем, настроены якутяне вполне деятельно. Но тех, кто с осторожностью относится к раздаче гектаров, в республике почти столько же, сколько энтузиастов с необычными идеями.

«Это бредятина полная и маниловщина. Вы попробуйте картошки гектар вырастить, сохранить, продать и посмотреть, в какой минус уйдете. Для сельского производства гектар — это работа в убыток. Для остальных видов деятельности денег надо еще больше. Гектар хорош только для поместья людям, у которых хороший доход и без того имеется. Остальным останется пять лет изображать деятельность, чтобы участок не отобрали, потом оформить его и продать. Это единственно как с него заработать. Не для людей этот закон, а для того, чтобы опробовать схему, по которой можно создать легальный рынок земли», — высказывается мнение на форуме.

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«Земля-то работает у нас в году, — констатирует другой якутянин, — всего лишь 3 месяца и 10−20 дней, а остальное время мерзлым бесполезным грунтом лежит. Это про тех, кто хочет что-то сажать и выращивать. Север, он как был сырьевым придатком, так им и останется, будут лес рубить, соскребут верхний плодородный тоненький слой земли и привет засолению земель! В этом гектарном законе есть какой-то подвох, причем нацеленный на будущее через пять лет».

«Потом налог на землю не осилишь», «Ну не проработан закон же. Если я решу зелёный уголок сделать, а сосед автосервис, о каком зеленом уголке тогда может идти речь? Или решу завести коней, а рядом сосед устроит стрельбище…», «Надо иметь ИП, иногда лицензию, платить налоги, вести бухучет. Просто так кто вам даст открыть клуб, охотугодье или что еще вы хотите. Без проблем только картошка для собственного употребления», «Заниматься незнакомой сферой деятельности достаточно рискованно. Делайте то, что умеете», «Год-два можно потерять на подведение коммуникаций. А если строить, то на согласование. Как всегда, бюрократия убьёт начало. И потом ещё какие соседи будут рядом…», — предостерегают жители Якутии обладателей земли.

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Сильно беспокоит людей отсутствие инфраструктуры, в том числе возможности подключить на полученном участке электричество. «Солнечные батареи, ветряки, дизельные генераторы, водные турбины — как вариант».

Некоторые якутяне предлагают, как только это станет возможным, продать землю китайцам: «Те вырубят тайгу, построят среди тайги города и небоскребы и будут исправно платить налоги. А то россияне не в состоянии». «Не парьтесь… Китайцы и «друзья» с юга обо всем позаботятся. Всё заплюют, вырежут, вырубят, вывезут…», «Объявят участком по сбору дикоросов, чтобы не отобрали, через пять лет оформят в собственность и ПРОДАДУТ. Вот и все дела», — озвучиваются предположения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на конкурс «Дальневосточный гектар» ранее также присылались интересные идеи, в том числе создания на больших участках земли солнечной электростанции, подземных ледников, экологического мотеля, выращивания моллюсков и русского чая.

Напомним, якутяне изначально были против раздачи гектаров, в том числе опасаясь, что это обернётся захватом территорий жителями Китая и тем, что на исконные якутские земли массово «понаедут» жители других регионов России. Однако большого интереса к гектарам Якутии в России не проявили, абсолютное большинство участков разобрали сами якутяне. Что касается граждан Китая, то напрямую продать иностранцам дальневосточную землю даже через пять лет не получится. Другое дело, что сделать это можно косвенным путём, то есть через третьи руки, о чём ранее уже предупреждали депутаты и общественники республики.