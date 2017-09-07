Нейпьидо, 7 сентября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Политический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая фактически исполняет обязанности главы правительства, уверяет, что конфликт вокруг притеснения представителей мусульманского меньшинства на западе страны — «результат гигантского айсберга дезинформации», передает 7 сентября Die Tagesschau.

European Commission DG ECHO Рохинджа

Она утверждает, что информация о вспышках насилия в штате Ракхайн, где проживают представители этнической группы рохинджа, является «ложной», а фотографии происшествий — «фейковыми».

Согласно данным ООН, около 125 тыс. мусульман из Мьянмы бежали в Бангладеш, где располагается лагерь беженцев, насчитывающий уже более 400 тыс. представителей рохинджа. Все они сообщают о «зверствах» со стороны представителей служб безопасности Мьянмы: поджогах домов, насилии над женщинами, грабежах и убийствах.

Правозащитники, в свою очередь, обвиняют США и ЕС в бездействии.

Как сообщало ИА REGNUM, Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) даже подняла вопрос о лишении политического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии мира, которой она была удостоена в 1991 году.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в Бангладеш. В настоящее время он призывает власти страны продолжать принимать беженцев из Мьянмы, так как большинство из них «невинные женщины и дети».