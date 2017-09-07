Будапешт, 7 сентября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Политики в Будапеште считают «возмутительным» постановление Суда ЕС, которое обязывает Венгрию и Словакию предоставить убежище в своих странах мигрантам из стран Африки и Ближнего Востока в рамках программы по перераспределению беженцев из Италии и Греции, пишет 6 сентября Die Welt, ссылаясь на заявление венгерского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «теперь под удар поставлены безопасность и будущее всего ЕС».

Словакия отреагировала на решение суда менее «воинственно», пишет издание. Представитель МИД страны Петер Суско заявил, что Братислава все же не уверена, что «квотирование беженцев будет в дальнейшем работать на практике».

Европейские лидеры, за исключением представителей восточноевропейских стран ЕС, положительно отреагировали на решение Суда ЕС.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер предупредил, что, если страны не предпримут никаких дальнейших действий, то против них будет оказано очередное давление.

Напомним, осенью 2015 года большая часть стран ЕС приняла решения о перераспределении на своих территориях более 120 тыс. беженцев из Греции и Италии, прибывших из стран Африки и Ближнего Востока.

Согласно решению, каждая страна должна была принять определенное количество мигрантов: Венгрия — 1300, Словакия — 900, Польша и Чехия вместе — около 8000 беженцев.

Но восточноевропейские страны были против выполнения данных требований. Жесткая критика со стороны других членов и органов ЕС привела к тому, что Венгрия и Словакия подали в Суд ЕС весной 2017 года с просьбой отменить решение об обязательных квотах на распределение беженцев.

Как отмечало ИА REGNUM, восточноевропейские страны ЕС до сих пор не предоставили ни одному беженцу убежища в своих странах.