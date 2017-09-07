Москва, 7 сентября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 6 сентября в плюсе. После коррекции с $53,62 до $53,07 рост котировок возобновился с новой силой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Резервуары с нефтью

Повышение спроса на нефть после возобновления работы НПЗ на побережье Мексиканского залива и заявления глава Минэнерго РФ Александра Новака помогли покупателям закрепиться выше уровня $53, но повышение котировок до $54,28 было вызвано техническими факторами. Когда сопротивление пройдено и дорога свободна, то почему бы не подняться выше.

6 сентября вышли данные по запасам нефти от Американского института нефти. За минувшую неделю запасы сырой нефти увеличились на 2,79 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,54 млн баррелей, запасы дистиллятов на 0,603 млн баррелей.

7 сентября отчет представит минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти увеличились на 3,672 млн баррелей.

Сегодня в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена встретилась с важным уровнем сопротивления. Покупатели попытаются пройти уровень $54. После него дорога откроется до $57. Неплохо бы постоять цене на $54 около 1,5 суток. В этом случае вероятность пробоя сопротивления будет значительно выше.

Напомним, 5 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,53%, до $54,2 за баррель, WTI — на 0,97%, до $49,62 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 51,28 за баррель.

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