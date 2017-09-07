Москва, 7 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 6 сентября снижением по доллару и евро. Рубль с открытия перешел в наступление на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок после их закрепления выше уровня $53, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, рубль и евро

Баррель Brent на американской сессии подорожал до $54,28. Несмотря на многочасовой рост цен на нефть, эффект от нефтяного рынка наблюдался в течение первого часа торгов. При достижении уровня 57,24 рубля курс доллара вернулся к 57,58 рубля.

Выше доллар тоже не пошел, так как сам находился под давлением на рынке Форекс. Он подешевел на 2% к канадскому доллару после решения Банка Канады повысить процентную ставку на 0,25 б.п., до 1,00%. А так как цена на Brent торговалась около $54, то курс рубля на фоне ослабления доллара США вырос до 57,30 рубля. Пара евро/рубль в течение дня торговалась в узком диапазоне 68,29—68,70 рубля.

В пользу рубля работают несколько факторов: высокий спрос на ОФЗ (carry trade), общая слабость доллара на рынке Форекс и рост цен на нефть. При этом заметного укрепления рубля к иностранным валютам не наблюдается. Курс доллар/рубль достиг важной поддержки.

При текущей технической картине на дневном ТФ по доллару спекулянты используют зону 56,09−57,30 рубля для наращивания длинных позиций. Цена на Brent тоже достигла важного уровня сопротивления и вряд ли пройдет $54,50 с первого раза.

В первый час торгов всегда проходит наибольший торговый объем. С открытия Мосбиржи курс доллара может в моменте опуститься до 57,00/57,10 рубля. Закрытие дня ожидаю выше 57,40 рубля. Курс рубля все равно будет резко отскакивать от достигнутых максимумов по техническим причинам. Не забываем и про то, что геополитические риски вокруг Северной Кореи остаются высокими.

6 сентября активность по евро была низкой в преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции М. Драги. Где 7 сентября закроются рубль к евро, сказать сложно, потому что неизвестно, что скажет глава ЕЦБ про дорогой евро и сворачивание программы QE.

Напомним, 6 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 17 коп. (-0,30%), до 57,35 руб., курс евро — на 14,00 коп. (-0,22%), до 68,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-25,0%), евро/рубль — 501,0 млн евро (+23,5%).

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